Battlefield 6, serinin en iyi çıkış yapan oyunu oldu: 3 günde 7 milyon satış

Battlefield 6, ilk 3 günde 7 milyon kopya satarak serinin en büyük çıkışını yaptı. Oyuncu sayısı, maç istatistikleri ve izlenme sürelerinde de rekor kırıldı.

Battlefield 6, serinin en iyi çıkış yapan oyunu oldu: 3 günde 7 milyon satış
Beyazıt Kartal Beyazıt Kartal / Product Content Manager

Battlefield 6, lansmanından sonraki ilk 72 saatte 7 milyonun üzerinde kopya satarak Electronic Arts’ın yüzünü güldürdü. Bu rakam, serinin bugüne kadarki en hızlı çıkış yapan oyunu olduğunu kanıtladı. EA, bu başarıyı 16 Ekim 2025’te resmi olarak duyurdu.

Oyuncular ilk üç gün boyunca toplamda 172 milyon çevrim içi maç yaptı. Aynı sürede toplam izlenme süresi 15 milyon saati buldu. Bu istatistikler, hem Twitch hem de YouTube Gaming gibi platformlardaki ilgiyi gözler önüne serdi.

Battlefield Studios, lansman öncesinde düzenlenen açık betayla oyuncu kitlesini yeniden toplarken, “connected Battlefield universe” adı verilen yeni vizyonun da ilk adımı atıldı. Oyunun sürükleyici yapısı ve yeni nesil platformlara özel geliştirilen teknolojisi bu ilgide büyük rol oynadı.

