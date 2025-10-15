Tümü Webekno
Battlefield 6 oyun dünyasını ele geçirdi: 4 günde 6,5 milyon sattı

Battlefield 6, yalnızca dört günde 6,5 milyon kopya satarak yaklaşık 350 milyon dolarlık gelir elde etti. Serinin önceki oyunlarına göre büyük bir çıkış yaptı.

Battlefield 6 oyun dünyasını ele geçirdi: 4 günde 6,5 milyon sattı
Beyazıt Kartal

Battlefield 6, piyasaya çıkışının ilk dört gününde tam 6,5 milyon adet sattı. Bu kısa sürede elde edilen 350 milyon dolarlık gelir, oyunu serinin en iyi açılış yapan yapımlarından biri haline getirdi.

Satışların büyük kısmı PC üzerinden gerçekleşti. Steam gibi platformlarda eş zamanlı oyuncu sayıları hızla yükseldi. Battlefield 2042, teknik sorunlar ve oynanış eksiklikleri nedeniyle büyük eleştirilere uğramıştı. Battlefield 6 ise bu olumsuz algıyı tersine çevirmeyi başarmış gibi görünüyor.

EA ve DICE için bu başarı, serinin prestijini yeniden kazanması açısından oldukça kritik. Tabii Battlefield 6 için asıl rekabet Call of Duty Black Ops 7'nin çıkışıyla başlamış olacak.

