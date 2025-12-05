Türkiye, Nükleer Enerji Yarışına Giriyor: Baykar, Nükleer Reaktör Çalışmalarına Başladı

BAYKAR Teknoloji'nin modüler nükleer reaktör geliştireceği açıklandı. Yapılan açıklamaya göre fabrikalarda üretilecek modüler reaktörler, 100 bin hanenin enerji ihtiyacını karşılayabilecek. Peki modüler nükleer reaktör neden çok önemli?

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'dan Türkiye'nin geleceğine ilişkin çok önemli bir açıklama geldi. Yapılan açıklamada, Türkiye'nin savunma sanayi sektöründeki en önemli oyun kurucularından olan BAYKAR Teknoloji'nin şimdi de nükleer enerji sektörüne gireceği ifade edildi. Hatta hükûmet, bu projenin gerçekleştirilebilmesi için yasal düzenleme de yapacak.

BAYKAR Teknoloji'nin nükleer enerji girişimi, en azından şu an için modüler nükleer reaktör (SMR) olarak karşımıza çıkacak. Henüz geliştirme aşamasında olan proje kapsamında BAYKAR, 40 megavat kapasiteli küçük bir nükleer reaktör geliştirecek. Bu SMR, Türkiye için bir ilk olarak tarihe geçecek.

Modüler nükleer reaktör nedir ve neden çok önemli?

Modüler nükleer reaktör dediğimiz ürün, adından da anlaşılabileceği üzere taşınabilir yapıda olan küçük bir nükleer reaktör. Bu cihaz, ihtiyaç hâlinde herhangi bir yere taşınıp, enerji ihtiyacını hızlıca karşılayabilecek. Bu arada; küçük dediğimize bakmayın; 40 megavat kapasiteli bir nükleer reaktör, tek başına 100 bin hanenin enerji ihtiyacını karşılayabilecek. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, 2050 yılına kadar ülkemizdeki kurulu nükleer enerji gücünün 20 bin megavat seviyesine çıkarılmasını hedefliyor ki böyle bir şeyin gerçekleşmesi, Türkiye'nin enerji sektöründe dışa bağımlılığını önemli ölçüde azaltacak.

Biraz da SMR'nin avantajlarından bahsedelim. Fabrikalarda seri bir şekilde üretilebilecek modüler nükleer reaktörler, önemli anlamda zaman kazandıracak. Akkuyu'da yapımı devam eden nükleer santral gibi devasa bütçelere ihtiyaç duyulmayacak. Ayrıca duruma göre birden çok modüler nükleer reaktör, birbirine bağlı olarak çalışabilecek. Bu cihazın sahip olduğu güvenlik özellikleri, insan müdahalesine bile gerek kalmadan da güvenlik protokollerini çalıştırabilecek.