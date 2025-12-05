Tümü Webekno
Anker Soundcore R50i TWS Samsung Galaxy S25 Roborock Q8 Max Pro

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Ürün

Türkiye, Nükleer Enerji Yarışına Giriyor: Baykar, Nükleer Reaktör Çalışmalarına Başladı

BAYKAR Teknoloji'nin modüler nükleer reaktör geliştireceği açıklandı. Yapılan açıklamaya göre fabrikalarda üretilecek modüler reaktörler, 100 bin hanenin enerji ihtiyacını karşılayabilecek. Peki modüler nükleer reaktör neden çok önemli?

Türkiye, Nükleer Enerji Yarışına Giriyor: Baykar, Nükleer Reaktör Çalışmalarına Başladı
Eray Kalelioğlu Eray Kalelioğlu / Sr. Content Editor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'dan Türkiye'nin geleceğine ilişkin çok önemli bir açıklama geldi. Yapılan açıklamada, Türkiye'nin savunma sanayi sektöründeki en önemli oyun kurucularından olan BAYKAR Teknoloji'nin şimdi de nükleer enerji sektörüne gireceği ifade edildi. Hatta hükûmet, bu projenin gerçekleştirilebilmesi için yasal düzenleme de yapacak.

BAYKAR Teknoloji'nin nükleer enerji girişimi, en azından şu an için modüler nükleer reaktör (SMR) olarak karşımıza çıkacak. Henüz geliştirme aşamasında olan proje kapsamında BAYKAR, 40 megavat kapasiteli küçük bir nükleer reaktör geliştirecek. Bu SMR, Türkiye için bir ilk olarak tarihe geçecek.

Modüler nükleer reaktör nedir ve neden çok önemli?

Başlıksız-1

Modüler nükleer reaktör dediğimiz ürün, adından da anlaşılabileceği üzere taşınabilir yapıda olan küçük bir nükleer reaktör. Bu cihaz, ihtiyaç hâlinde herhangi bir yere taşınıp, enerji ihtiyacını hızlıca karşılayabilecek. Bu arada; küçük dediğimize bakmayın; 40 megavat kapasiteli bir nükleer reaktör, tek başına 100 bin hanenin enerji ihtiyacını karşılayabilecek. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, 2050 yılına kadar ülkemizdeki kurulu nükleer enerji gücünün 20 bin megavat seviyesine çıkarılmasını hedefliyor ki böyle bir şeyin gerçekleşmesi, Türkiye'nin enerji sektöründe dışa bağımlılığını önemli ölçüde azaltacak.

Güneş ve Rüzgârdan Edinilen Enerji, Dünyanın Tüm İhtiyacını Karşılayacak Seviyeye Çıktı Güneş ve Rüzgârdan Edinilen Enerji, Dünyanın Tüm İhtiyacını Karşılayacak Seviyeye Çıktı

Biraz da SMR'nin avantajlarından bahsedelim. Fabrikalarda seri bir şekilde üretilebilecek modüler nükleer reaktörler, önemli anlamda zaman kazandıracak. Akkuyu'da yapımı devam eden nükleer santral gibi devasa bütçelere ihtiyaç duyulmayacak. Ayrıca duruma göre birden çok modüler nükleer reaktör, birbirine bağlı olarak çalışabilecek. Bu cihazın sahip olduğu güvenlik özellikleri, insan müdahalesine bile gerek kalmadan da güvenlik protokollerini çalıştırabilecek.

Türkiye

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

"Aradığını Görmemişim" Yalanı Tarih Oluyor: Android Telefonlara "Arama Nedeni" Özelliği Geliyor

"Aradığını Görmemişim" Yalanı Tarih Oluyor: Android Telefonlara "Arama Nedeni" Özelliği Geliyor

Aralık 2025 Skoda Fiyat Listesi Açıklandı: SuperB'de 600 Bin TL İndirim Var!

Aralık 2025 Skoda Fiyat Listesi Açıklandı: SuperB'de 600 Bin TL İndirim Var!

YouTube'a, 2025'te En Çok İzlediğiniz Videoları Gösteren İlk Yıllık Özetleri Duyurdu

YouTube'a, 2025'te En Çok İzlediğiniz Videoları Gösteren İlk Yıllık Özetleri Duyurdu

Aralık 2025 SsangYong (KG MOBILITY) Fiyat Listesi: Tüm Modellerde İndirim Var!

Aralık 2025 SsangYong (KG MOBILITY) Fiyat Listesi: Tüm Modellerde İndirim Var!

Aralık 2025 Fiat Fiyat Listesi Açıklandı: Egea da 1 Milyon TL'yi Geçti!

Aralık 2025 Fiat Fiyat Listesi Açıklandı: Egea da 1 Milyon TL'yi Geçti!

Her Yerde SUV Görmekten Bıkanlara: Hem Güçlü Hem Konforlu Sedan Nissan N6 Tanıtıldı

Her Yerde SUV Görmekten Bıkanlara: Hem Güçlü Hem Konforlu Sedan Nissan N6 Tanıtıldı

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim