Bayraktar TB3 İlk Atış Testini Başarıyla Tamamladı

Savunma sanayimizin öncü insansız hava aracı Bayraktar TB3, TB2 ile birlikte önemli bir görevi başarıyla tamamladı.

Türk savunma sanayimizin öncü insansız hava aracı Bayraktar TB3, İHA-122 Süpersonik Füze ile gerçekleştirdiği ilk atış testinde hedefi tam isabetle vurdu.

Muğla’nın Dalaman ilçesinden havalanan Bayraktar TB3, Roketsan tarafından geliştirilen İHA-122 Süpersonik Füze’yi ateşleyerek 50 kilometre mesafeden deniz üzerindeki 6x6 metrelik hedefi başarıyla vurdu.

Atış testinde Bayraktar TB2 de kritik bir görev üstlendi ve hedefi lazerle işaretledi. TB2’nin işaretlediği noktaya yönelen TB3, hedefi tam isabetle imha etti.

Bayraktar TB3 bu testten de başarıyla ayrıldı

İHA-122 Süpersonik Füze’nin ilk atışı, 2023'ün Aralık ayında Bayraktar AKINCI TİHA tarafından gerçekleştirilmişti ve füze 55 kilometre menzile ulaşmıştı. TRLG-122, İHA-230 ve TRLG-230 gibi farklı menzillere sahip sistemlerle Türk savunma sanayimizin füze teknolojisindeki ilerleyişi devam ediyor.

Bugüne kadar toplam 968 saatlik test uçuşu gerçekleştiren TB3, 20 Aralık 2023’te yapılan uzun uçuş testinde de 32 saat boyunca havada kalarak 5.700 km yol katetmişti.

Katlanabilir kanat yapısı ve görüş hattı ötesi haberleşme kabiliyeti sayesinde uzun mesafelerden kontrol edilebilen Bayraktar TB3; keşif, gözetleme, istihbarat ve taarruz görevlerinde büyük rol oynayacak.