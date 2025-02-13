Baykar'ın testleri devam eden silahlı insansız hava aracı Bayraktar TB3'ün ihraç edileceği ilk ülke belli oldu.

Yerli savunma sanayi şirketi Baykar, insansız hava araçları geliştirmeye devam ediyordu. TB3 isimli silahlı insansız hava aracı (SİHA) da bunlardan biriydi. Şimdi ise TB3 hakkında önemli bir gelişme yaşandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Endonezya ziyaretinde birçok farklı alanda iş birliği için anlaşma yapılmıştı. Bunlar arasında savunma anlaşmaları da vardı.

TB3, Endonezya’ya ihraç edilecek

Anlaşmalardan biri de Bayraktar araçlarının ihracatına yönelik anlaşmalardı. Öyle ki TB3 ve Akıncı modellerinin ihracatı için Baykar ile Endonezyalı şirket Republikorp arasında anlaşma imzalandı. Böylece Endonezya, TB3’ün satıldığı ilk ülke olarak kayıtlara geçti.

Bu kapsamda 60 adet Bayraktar TB3 ve 9 adet Bayraktar Akıncı SİHA, Endonezya’ya ihraç edilecek. Ayrıca gelen bilgilere göre Baykar, TB3 modelinin üretimi için ülkede bir tesis de kuracak.

8,35 metre uzunluğa ve 14 metre kanat açıklığına sahip TB3 modeli, birçok gelişmiş teknolojiyi bünyesinde bulunduruyor. 21 saatten fazla havada kalış süresi, otomatik iniş ve kalkış, görüş hattı ve görüş ötesi haberleşme, kısa pistli uçak gemilerinden iniş ve kalkış yeteneği, katlanabilen kanat yapısı gibi birçok özelliği var. Testleri devam eden bu modelin yakında Türk Silahlı Kuvvetleri’ne teslim edilmesi planlanıyor.