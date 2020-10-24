Bentley, Araç Özelleştirme Seçeneklerini Daha da Arttırdı

Lüks otomobil üreticisi denildiğinde akla ilk gelen şirketlerden bir tanesi olan Bentley, araçlarındaki özelleştirme seçeneklerini artırdı. Şirketin, sadece arabaların iç kısmı için 5 binden fazla seçeneği bulunuyor.

Birleşik Krallık merkezli lüks otomobil üreticisi Bentley, araçlarının daha geniş bir lüks tüketici kesiminin dikkatini çekmeye başladığını dile getirdi. Özellikle lüks tüketimde müşterilerin artması karşılanması gereken daha çok özellik anlamına geliyor. Bentley de bunları karşılamak için renkli ahşap kaplamalar, açık gözenekli ahşaplar gibi daha önce sunulmamış birçok ek özellik sunmaya başladı.

Bentley, araçlarında ahşap kullanımı konusunda önde gelen şirketlerden bir tanesi konumunda bulunuyor. Şirketin Continental GT modelinde 7 farklı ahşap modeliyle birlikte tek ve çift cila seçenekleri sunuluyor. Ayrıca çift cila, iki farklı ahşap türünün birleşimiyle de ortaya konulabiliyor.

Bentley, araç özelleştirme seçeneklerini artırıyor

Tabii özelleştirme seçenekleri arasında sadece ahşap değil ayrıca taş da bulunuyor. Şirket, Hindistan'daki taş ocaklarından elle seçilmiş kayağantaş ve kuvarsit taşlarını da seçenekleri arasında sunuyor. Bu taşlar Bentley tarafından şekillendiriliyor ve işleniyor. Renk seçenekleri arasında Autumn White, Galaxy, Copper ve Terra Red bulunuyor. Kullanıcılar, ayrıca taş kaplamalar için de çift cila isteğinde bulunabiliyorlar.

Ayrıca bir diğer seçenek olarak Paino boyalı kaplamalar da bulunuyor. Bunlar 88 farklı Bentley dış tonuyla renk uyumu sağlayabiliyor. Tüm bunların sonucunda tıpkı bir ayna gibi pürüzsüz bir yüzey sunuluyor. Ayrıca çok parlak cila sevmeyenler için açık gözenek seçeneği de bulunuyor. Bu seçenekte oldukça ince bir katmanla tek bir kez cilalanıyor.

Açık gözenek cilasında kaplama seçenekleri olarak Liquid Amber, Dark Burr Walnut ve Tamo Ash sunuluyor. Bunların her biri el ile uygulanıyor ve uygulamalar arasında kumlama işlemi gerçekleştiriliyor. Bu sayede vernik ahşabın kanallarına yapışıyor ve kullanıcıların ahşabın dokusunu hissedebilmesini sağlıyor.