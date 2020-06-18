Makyajlı Bentley Bentayga'nın Görüntüleri Ortaya Çıktı

Bentley'nin lüks otomobil modellerinden biri olan Bentayga, makyajlı bir şekilde geri dönüyor. Şirketin hâlihazırda satışta olan Bentayga modelinin makyajlı versiyonunu önümüzdeki hafta tanıtması bekleniyor.

Lüks otomobil sektöründe kendini kanıtlamayı başarmış şirketlerden biri olan Bentley, geçtiğimiz günlerde crossover modeli Bentayga'nın satışının 20 bin barajını geçmesini kutlamıştı. Şirket şimdiyse Bentayga'da ortaya çıkan sorunlarla boğuşuyor. Üretilen modellerin neredeyse %25'lik kısmı yakıt pompasında oluşan kronik bir sorundan dolayı geri çağırıldı.

2016'dan beri satışta olan Bentley Bentayga, 4 senelik bir serüvenden sonra orta yaş makyajına hazırlanıyor. Makyajlanacak Bentayga'nın, eski modelin satış rakamlarına ulaşması bekleniyor. Günde 14 adet satan Bentley Bentayga'nın yerini alması beklenen makyajlı Bentayga, şirket tarafından henüz resmi olarak tanıtılmış değil ancak aracın bazı tanıtım fotoğrafları gün yüzüne çıktı.

Makyajlı Bentayga'nın ortaya çıkan görüntüleri:

Şimdilik ortaya çıkan görseller, aracın dış tasarımının ciddi bir değişikliğe uğramayacağını işaret ediyor. Alt ızgaranın hâlihazırda satışta olan Bentayga'ya göre bir miktar daha büyük tasarlanması göze çarpıyor.

Ayrıca araç, yeni alaşım jant tasarımını da bünyesinde barındırıyor. Çok fazla değişikliğin göz çarpmadığı makyajlı Bentayga, yeni hava girişleri ve tamamen yenilenmiş sis farlarıyla bir adım öne çıkmayı başarıyor.

Lüks araçlarda olmazsa olmaz hâline gelen eğlence sisteminde yapılan boyut değişikliği, aracın içine göz atıldığında ilk göze çarpan değişikliklerden biri. Henüz kesinleşen bir şey olmasa da makyajlı Bentayga'nın Volkswagen Group’un tasarladığı MIB3 eğlence sistemiyle kullanıcılarının karşısına çıkacağı iddia ediliyor. Ayrıca Bentayga, bu makyajla birlikte tam anlamıyla dijital bir gösterge paneline sahip olmuş olacak.

Makyajlı Bentayga'nın lansman tarihi henüz açıklanmamış olsa da tarih hakkında iddialar bulunuyor. Önümüzdeki hafta gerçekleşmesi beklenen lansmanla alakalı yeni bilgiler ortaya çıktığında sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz.