Kalitenin ve lüksün birleşimi Bentley markası, unutulmayan No.9 modeline bir gönderme yaptığı, gizemli bir paylaşım gerçekleştirdi. Bu paylaşım, yaklaşan Cenevre otomobil fuarı için otomobil meraklılarını heyecanlandırdı.

Cenevre otomobil fuarı, tüm otomobil severler tarafından merakla bekleniyor. Dünyanın önde gelen markaları da bu fuarda en görkemli halleriyle yer almak için çoktan çalışmalara başladılar bile. Bentley, üst segment otomobilleriyle oldukça sofistike bir marka olarak tanınıyor. Geçmiş yıllardan bu yana elit tabakayı hedefleyerek otomobiller üreten şirket, lüksün ve kalitenin son noktasını, araçlarındaki estetikle buluşturuyor.

Bentley, 24 saat süren ve yarış dünyasında çok önemli bir yere sahip olan Le Mans yarışında asla unutulmayan bir rekora imza atmıştı. 1930 senesindeki yarışta, No.9 lakabı ile tanınan “Blower”, 4,5 litrelik motoru ile bu yarışın tarihindeki en hızlı turu atmayı başarmıştı. Sadece Le Mans için değil tüm dünya için unutulmayacak bir rekora imza atarak, hafızalara kazınan bu aracın anısına Bentley, bu sene özel bir model tanıtacağını duyurdu.

Yayınladığı videoda Cenevre otomobil fuarında sergileyeceği araca dair gizemi korumayı başaran Bentley, bir yandan da hayranlarının kalp atışlarını hızlandırdı. Videoda gözüken aracın ön ızgarasında 9 numarasının yer alması, herkese efsanevi yarış aracını tekrar hatırlattı. İngiliz şirketin tam olarak No.9’u nasıl hayata döndüreceği veya karşımıza ne çıkaracağı sırrını koruyor olsa da Bentley, tüm yarış severlerin hafızalarını o unutulmayan yarış ile tazelemeyi başardı.

“Blower” No.9, Bentley’nin dünyadaki en popüler aracı olarak biliniyor. Bu kadar popüler olduğu için sizler de bahsi geçen yarışı, unutulmaz bir biçimde No.9’un kazandığını düşünebilirsiniz ancak otomobil aslında yarışı kazanamadı bile. Le Mans yarışları, sadece otomobillerin hızının değil, dayanıklılıklarının da ön plana çıktığı bir yarış olarak bilinir. Bentley’nin hedefi, o sene oldukça iddialı olan Mercedes-Benz SSK’yı geçmek olarak belirlenmişti. 24 saat sürecek olan yarış esnasında, Bentley pilotu Sir Henry Birkin, aracın mekanik anlamda bu hedefe erişemeyeceğini fark ederek, farklı bir rekor denemeye karar verdi. Aracın tüm limitlerini zorlayan Birkin, yarış tarihinde atılmış en hızlı turu atmayı başardı (6 dakika 38 saniye) ve tarihe hem kendi hem de aracının adını altın harflerle yazdırdı. Yarışın devamında ise tüm turları tamamlayamayarak, yarış dışı kaldı.

Bu hikaye, Bentley’e belki bir Le Mans kupası getirmedi ama yarışı kazanan araçtan bile daha unutulmaz bir popülerlik sağladı. Cenevre otomobil fuarı için yapılan tanıtımın üzerine, ünlü otomobil üreticisinin, sevilen modelinin anısına bu sene bir sürpriz yapmaya hazırlandığı tahmin ediliyor.