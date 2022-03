Resmi Discord uygulamasından farklı olarak masaüstü kullanıcılarına çok daha keyifli özellikler sunan ve kullanıcı deneyimini daha iyi hale getirmeyi hedefleyen Better Discord eklentisi pek çok kişi tarafından kullanılıyor olsa bile herkesin aklında bazı soru işaretleri var. Gelin Better Discord nedir, farklı özellikleri neler ve en önemlisi güvenli mi yakından bakalım.

Discord, özellikle oyunseverler arasında yaygın olarak kullanılan bir grup sohbet uygulamasıdır. Ücretsiz sunucular kurarak kalabalık gruplarla aynı anda mesajlaşabilirsiniz. Resmi Discord uygulaması her geçen gün yeni özellikler sunmaya devam ediyor ancak resmi uygulamanın sunduğundan çok daha farklı ve keyifli olan bazı özellikler yalnızca Better Discord eklentisi ile kullanılabiliyor.

Better Discord için eklenti demek en doğrusu olacaktır çünkü çalışması için resmi uygulama gerekir. Ancak Better Discord resmi bir uygulama değildir, bu nedenle pek çok kullanıcı bu eklentinin güvenli olup olmadığını merak ediyor. Cevabı az çok belli bir soru olmasına rağmen gelin önce Better Discord nedir, hangi özellikleri ile öne çıkıyor görelim ve ne kadar güvenli olduğuna dair biraz düşünelim.

Better Discord nedir?

Orijinal Discord’un yayınlanmasından yalnızca birkaç ay sonra Zack Rauen tarafından geliştirilerek yayınlanan Better Discord, Discord kullanıcılarına resmi uygulamada olmayan pek çok farklı özellik sunan bir eklentidir. Better Discord, yalnızca masaüstü versiyonda çalışır ancak buna benzer bazı mobil eklentiler de vardır.

Better Discord, Chrome uzantıları gibi bir mağazadan indirebileceğiniz bir eklenti değildir çünkü resmi değildir. Hatta Discord, bu eklentinin kendileri için bir rakip olduğunu söylüyor. Yine de bugün 1.5.2 sürümünü yayınlamakta olan Better Discord’un daha önce sunduğu pek çok özelliğin zaman içinde resmi uygulamaya eklendiği de görülmüştür. Yani ortada gerçekten ilginç bir rekabet var.

Better Discord'un özellikleri neler?

Bütün Discord özellikleri

Özelleştirilebilen Discord sunucuları

Kanal görüntülerini düzenleme

Sayısız eklenti ve tema

Eklenti ve tema oluşturma

Resmi uygulamada olmayan emoji ve ifadeler

Müzik botu

Genel olarak bakacak olursak Better Discord’un öne çıkan özellikleri bu şekilde ancak sayısız eklenti ve tema maddesi, aslında bu eklentinin neden sevildiğini açık bir şekilde gösteriyor. Çünkü söz konusu temalar ve eklentiler sayesinde kullanmakta olduğunuz Discord özelliklerinin benzersiz olmasını sağlayabilirsiniz.

Better Discord internet sitesine baktığımı zaman özel ifadeler, gelişmiş güvenlik, CSS düzenleyici, arayüz geliştiriciler, şeffaflık ve genel sunucular başlıkları öne çıkıyor. Yani var olan uygulamadan sıkılan ve yeni şeyler arayan ya da yeni şeyleri bizzat kendisi yaratmak isteyen kullanıcılar için Better Discord geniş bir alan sunuyor.

Better Discord nasıl indirilir?

Adım #1: Buradaki bağlantı üzerinden Better Discord internet sitesini açın.

Buradaki bağlantı üzerinden Better Discord internet sitesini açın. Adım #2: İşletim sisteminize uygun bir yükleme dosyasını indirin. Discord resmi uygulaması bilgisayarınızda kurulu olmalıdır.

İşletim sisteminize uygun bir yükleme dosyasını indirin. Adım #3: Kurulumu tamamlayın.

Kurulumu tamamlayın. Adım #4: Discord hesap bilgilerinizle giriş yapın.

Discord hesap bilgilerinizle giriş yapın. Adım #5: Discord yeniden başlatılacak.

Better Discord eklentisini kullanmaya başlamak için yukarıdaki adımları izlemeniz yeterli. Hangi işletim sistemini kullanıyorsanız ona uygun versiyonu ve Better Discord’un son sürümünü indirmeniz son derece önemli. Elbette, Better Discord yalnızca bir eklenti olduğu için mutlaka bilgisayarınızda Discord resmi uygulaması kurulu olmalıdır.

Better Discord temaları nasıl indirilir?

Adım #1: Buradan Better Discord tema sayfasını açın.

Buradan Better Discord tema sayfasını açın. Adım #2: Dilediğiniz temayı indirin.

Dilediğiniz temayı indirin. Adım #3: İndirdiğiniz tema dosyasını Better Discord tema klasörüne bırakın.

İndirdiğiniz Better Discord temaları, CSS olarak inerler. Yani kullanmak için mutlaka uygun klasöre bırakmanız gerekiyor. Eğer tema çalışmıyorsa ya da bazı sorunlar görüyorsanız yeniden indirmeyi deneyin. Hala çalışmıyorsa geliştiricisi ile iletişime geçerek sorun bildirebilirsiniz.

Better Discord eklentileri nasıl indirilir?

Adım #1: Buradan Better Discord eklenti sayfasını açın.

Buradan Better Discord eklenti sayfasını açın. Adım #2: Dilediğiniz eklentiyi indirin.

Dilediğiniz eklentiyi indirin. Adım #3: İndirdiğiniz eklenti dosyasını Better Discord eklenti klasörüne bırakın.

İndirdiğiniz Better Discord eklentileri, CSS olarak inerler. Yani kullanmak için mutlaka uygun klasöre bırakmanız gerekiyor. Eğer eklenti çalışmıyorsa ya da bazı sorunlar görüyorsanız yeniden indirmeyi deneyin. Hala çalışmıyorsa geliştiricisi ile iletişime geçerek sorun bildirebilirsiniz.

Better Discord güvenli mi?

Better Discord resmi bir eklenti değil. Bu nedenle hiç kimse size Better Discord güvenlidir diyemez. Hatta Discord, böyle bir eklenti kullandığınızdan haberdar olursa sizi süresiz olarak uzaklaştırabilir. Ancak kullanıcı yorumlarına baktığımız zaman Better Discord hakkında yapılmış herhangi bir şikayet olmadığını da söyleyebiliriz. Yine de her zaman resmi uygulamaları kullanmak daha faydalı.

Kullanıcılarına çok daha farklı bir Discord deneyimi sunmayı hedefleyen eklenti Better Discord nedir, özellikleri nelerdir, güvenli mi gibi merak edilen soruları yanıtladık ve bu eklenti hakkında bilmeniz gereken detaylardan bahsettik. Better Discord kullanıyorsanız deneyiminizi yorumlarda paylaşabilirsiniz.