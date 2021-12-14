Beyin Cerrahları, Genel Nüfustan Daha Zeki Değil

Bir grup bilim insanı, havacılık mühendisleri ve beyin cerrahları üzerinde bir araştırma yaparak zihin yapılarının hem birbiri ile hem de genel nüfus ile benzer ve farklı yönlerini ortaya koydu.

Araştırmacılar, bilişin farklı yönlerini ölçen Büyük Britanya İstihbarat Testi (GBIT) ile beyin cerrahları ve roket bilimciler üzerinde çevrimiçi bir araştırma çalışması yürüttü. 401 kişinin üzerinde yapılan analizler, bu meslek gruplarına ait kişilerin genel nüfustan daha zeki olmadıklarını gösterdi.

Araştırmada 329 havacılık mühendisi ve 72 beyin cerrahından oluşan uluslararası bir grup; görevler, planlama ve akıl yürütme, dikkat ve duygu işleme teknikleri, çalışma belleği gibi çeşitli yönlerden incelendi. Elde edilen veriler araştırma ekibinin daha önce 18.000’den fazla İngiliz vatandaşından elde ettiği verilerle karşılaştırıldı.

"Arada ciddi oranda farklar yok"

Karşılaştırma sonucuna göre beyin cerrahları, anlamsal problem çözmede havacılık mühendislerinden önemli ölçüde öne çıkarken; havacılık ve uzay mühendisleri, zihinsel manipülasyon ve dikkatte daha yüksek puan aldı. Gruplar arasında hafıza, uzamsal problem çözme, problem çözme hızı ve hafıza hatırlama hızı alan puanlarında herhangi bir fark görülmedi. Her grubun altı alan için puanları genel popülasyondaki puanlarla karşılaştırıldığında, sadece iki fark göze çarpıyordu. Beyin cerrahlarının problem çözme hızı uzay mühendislerine göre daha hızlıydı ancak bellek hatırlama hızları daha yavaştı.

BMJ adlı tıp dergisinde yayınlanan bulgular, genele kıyasla beyin cerrahlarının daha hızlı problem çözme ve daha yavaş hatırlama özelliği gösterdiklerini ortaya koydu. Ayrıca ekip, havacılık mühendisleri ile beyin cerrahlarının bilişsel yeteneklerinde çok fazla ortak nokta buldu.

Araştırmacılar, “Beyin cerrahları tarafından sergilenen problem çözme hızındaki farkının, hızlı işleme yeteneğine sahip insanların beyin cerrahisine yöneldiği ya da alınan eğitimin bir getirisi olabileceğini belirtti. Çalışmanın yazarı Aswin Chari, "Temelde herkesin bir dizi beceriye sahip olduğunu ve bazı insanların da başka şeylerde daha iyi olduğunu belirterek çalışmalarının her şeyde iyi olmanın çok zor olduğunu tekrar kanıtlandığını" belirtti.