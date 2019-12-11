Bilgisayar Açılır Açılmaz Kapanıyorsa Sorun Nasıl Çözülür?

Bilgisayarınız ansızın kapanmaya başlamış olabilir. Böyle bir durumla karşılaştığınız zaman tamir ettirmek için yüklü miktarda para harcamadan önce yazımızda bulunan önerileri denemenizde fayda var. Sizler için evde deneyebileceğiniz tamir önerileri derledik.

Bilgisayarlar bozuldukları zaman gerçek bir baş belası hâline gelebiliyor. Özellikle düzgün çalışmayan bir bilgisayarda neyin sorunlu olduğunu anlamak bazı zamanlarda imkânsız bir hâl alabiliyor. Bilgisayarınız açılırken ya da açıldıktan sonra kapanıyorsa yazımızda bulunan önerileri bizim verdiğimiz sırada denediğiniz takdirde sorununuzu çok da uzun olmayan bir zamanda çözebileceğinizi umuyoruz.

Birazdan anlatacağımız yöntemlerde yer alan aşamaları uygularken, bilgisayar tamir etmenin büyük oranda sabır ve deneme-yanılma üzerine kurulu olabileceğini unutmayın.

Bilgisayar açılır açılmaz neden kapanır? - Çözüm önerileri:

Bilgisayarınız aşırı ısınmış olabilir:

Günümüzde kullanılan çoğu bilgisayar, çalışırken beklenmedik ısılarla karşılaştığı zaman kendisini kapatmaya programlanmıştır. Beklenmedik ısılarla karşılaşmanın en büyük sebeplerinden birisi, bilgisayara güçlü bir yükün binmiş olmasıdır.

Eğer bilgisayarınız belirli bir süre çalıştıktan sonra kapandıysa, yeniden açmaya çalıştığınız zaman açılır açılmaz kapanıyorsa yaşadığınız sorun çok yüksek ihtimalle ısıdan kaynaklanıyor demektir. Sebebin bu olup olmadığını kontrol etmek için bilgisayar güç alıyorken güç kaynağının fanının çalışıp çalışmadığını gözlemleyin. Eğer çalışıyorsa kasa, ekran kartı ve işlemci fanlarını da kontrol edin.

Güç kaynağınız doğru bir şekilde çalışmıyorsa, acilen yeni bir güç kaynağı satın almanız gerekiyor. Çünkü bozuk bir güç kaynağıyla bilgisayarı çalıştırmaya devam etmek çok da uzun olmayan bir süre içerisinde bilgisayarınızda bulunan diğer parçaların da sonunu getirecektir. Eğer sorunu bir dizüstü bilgisayarda yaşıyorsanız hava boşluklarından sıcak hava çıkıp çıkmadığını kontrol edebilirsiniz.

Bilgisayarınızın güç düğmesini kontrol edin:

Her ne kadar düşük bir ihtimal olsa da geri dönüşü olmayacak çözüm önerilerine geçmeden önce basit olanlarla devam edelim. Kasanızda bulunan güç düğmesi bilgisayarınızın rastgele bir şekilde kapanmasına sebep olabilir. Kasanızın güç düğmesinin basarken takılıp takılmadığına, elinizi kaldırdıktan sonra içeride kalmamasına dikkat edin.

Yoldan çıkan bilgisayar parçalarınızı, USB'ye bağlı cihazları kontrol edin:

Bilgisayarınızda bulunan, doğru çalışmayan herhangi bir parça bilgisayarınızın sessiz sedasız bir şekilde aniden kapanmasına sebep olabilir. Eğer bilgisayarınıza son zamanlarda eklediğiniz yeni bir parça varsa bu parçayı çıkarıp bir de öyle açmayı deneyin. Böylece sorunun o parçada olup olmadığının tespitini yapmak daha kolay olacak.

Yaşadığınız sorunun sebebi bilgisayara yakın zamanda taktığınız yeni bir parça değilse, biraz daha derinlere inme vakti. Şimdi bilgisayarınıza takılı olan ancak bilgisayarınızın standart bir şekilde çalışmasına engel olmayan parçaları çıkararak denemeniz gerekiyor. (Örnek: ses kartı ve kablosuz ağ adaptörleri, USB bellekler)

Eğer ses kartı ve kablosuz ağ adaptörleri gibi parçaları sökmek işe yaramadıysa, kulaklık, klavye, hoparlör ve hatta monitörlerinizi çıkararak bile denemenizde yarar var. Bazen hangi parçanın bilgisayarın doğru bir şekilde çalışmasına engel olacağını kestirmek mümkün olmuyor. Daha gelişmiş önerilere geçmeden önce şansınızı bir de bu şekilde denemenizi öneriyoruz.

Masaüstü kullanıyorsanız, tüm parçaları yeniden yerine oturtun (Risk var):

Eğer bilgisayar parçalarıyla haşır neşir biriyseniz yapabileceğiniz basit adımlardan bir tanesi de tüm parçaları sökerek yeniden takmak. Önce tüm parçaları yerinden çıkartın. Parçaların giriş yerlerini ve yuvalarını temizleyin. Arada kalan tozlar ve kirler parçaların ana kartınızla iletişim kurmasına engel olabilir. Temizledikten sonra tüm parçaları özenli bir şekilde yerlerine geri takın ve bilgisayarınızı açmayı deneyin.

Bahsettiğimiz işlemi yaparken işlemciyi yerinden çıkarmadan önce iyice kontrol edin. Eğer yerinden oynamış gibi görünmüyorsa işlemciye dokunmamanızda fayda var. Çünkü bilgisayar parçaları arasında yerinden oynama ihtimali en düşük olan parça işlemcidir. Aynı zamanda işlemciyi yerinden söktüğünüz zaman yeniden termal macun sürmeniz gerekeceğini de unutmayın.

Bilgisayarınızda yüklü olan işletim sisteminiz sorunlu olabilir:

Yukarıda verdiğimiz önerileri denemenize rağmen bilgisayarınızın açılır açılmaz kapanma sorunu çözülmediyse yapmanız gereken şeylerden bir tanesi işletim sisteminde bir bozukluk olup olmadığını kontrol etmek.

İşletim sisteminin doğruluğunu kontrol etmek için bilgisayarınızın BIOS ekranına girebilirsiniz. BIOS ekranına erişim sağladıktan sonra bilgisayarınızı bekletin. Bir süre bekledikten sonra bilgisayar kapanmıyorsa, normal şartlarda çalışırken kapanmasının sebebi işletim sisteminiz olabilir.

Sorunun işletim sisteminizden kaynakladığından şüpheleniyorsanız önünüzde iki seçenek var. Dilerseniz bilgisayarınızın sorunsuz bir şekilde çalıştığı bir tarihe sistemi geri döndürebilir, dilerseniz de bilgisayarınıza format atabilirsiniz.

Bilgisayarınızın temel bileşenlerinde de sorun olabilir:

Bilgisayarınızın sistemini geri döndürmek ya da baştan aşağı yeniden format atmak da sorununuzu çözmediyse, yaşadığınız sorunun kaynağı çok büyük ihtimalle bilgisayarınızın temel bileşenlerinden kaynaklanıyor. Bilgisayarın açılmasına engel olabilecek temel bileşenler ihtimal sırasında göre şu şekilde: RAM, işlemci, anakart, güç kaynağı ve ekran kartı.

Eğer elinizde fazladan parçalar varsa yukarıda saydığımız parçaları tek tek değiştirerek sorunun hangi parçada olduğunu anlayabilirsiniz. Elinizde fazladan parça yoksa bilgisayarınızı bir teknik servise götürme vaktiniz geldi demektir. İhmal etmeyin, en kısa zamanda tamir ettirin.

Bilgisayarınızın kendi kendine kapanması durumunda uygulayabileceğiniz önerileri sunduğumuz yazımızın burada sonuna geliyoruz. Eğer sorununuzu çözebildiyseniz ne mutlu bize. İlerleyen zamanlarda benzer sorunlarla karşılaşmamak için bilgisayarınızın bakımını bulunduğunuz ortamın temizliğine göre düzenli olarak yapmayı unutmayın. Webtekno ekibi, bilgisayarınıza ve size sağlıklı günler diler. :)