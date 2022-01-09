Bilim İnsanlarının Hayvanları İncelemek İçin Yeni Yöntemi

Bir grup bilim insanı, herhangi bölgede var olan ve daha önce o bölgeden geçmiş hayvan türlerini tanımlamanın bir yolunu buldu.

Amerika’da bir grup bilim insanı, nesli tükenmekte olan hayvan türlerini korumak için yeni bir çalışmaya başladı. Araştırmacılar, türlerin özelliklerini ve yaşam alanlarını anlamak için yeni bir yöntem geliştirdi. Ekibin hayvanların havadaki DNA’sından veri elde etmenin yöntemlerini anlattıkları iki bilimsel makale Current Biology dergisinde yayınlandı.

Hayvanlar hakkında bilgilerin elde edilmesini sağlayan yöntem oldukça ilginçti. Araştırmacılar havayı vakumlamak üzerine geliştirilen bir araç yardımıyla, bölgede yaşayan hayvan türleri hakkında bilgi topladı. Kanada’daki York Üniversitesi’nde moleküler ekolojist ve çalışmanın ortak yazarı Elizabetch Clare bu yöntemi “Kelimenin tam anlamıyla gökyüzünden DNA emiyoruz.” şeklinde açıkladı.

Havadan vakumlama yöntemi hayvan türleri hakkında bilgi verdi

Çevresel DNA ya da “eDNA” organizmaların ölü deri hücreleri ya da dışkılarından etrafa yayılır. Bu verilerin incelenmesi bölgedeki canlı türlerinin bilgisini verir. Bilim insanları, karada yaşayan hayvan türlerinin çeşitliliğini hakkında bilgi toplamak için ortamdaki eDNA verilerinden yararlanan bir araç tasarladı.

Araç sayesinde ortamdaki hayvan izleri tespit edildi. Günümüzde zaten balıklardan mikroorganizmalara, suda ya da toprakta yaşamış hayvanların biyolojik çeşitliliğinin izlenmesi için eDNA verilerinden yararlanılıyor. Biyolog ve ekolojistlerden oluşan bir grup bilim insanı, kuşlar ve memeliler gibi kara hayvanlarını da izlemek için eDNA’nın havada kullanılmasının sağlayacak bu yeni yöntemi keşfetti.

Bazı durumlarda ve özellikle nesli tükenmekte olan hayvan türlerinin incelenmesinde onlara zarar verilmemesi için gözlem yapılması uygun olmayabiliyor. Ancak bu eDNA sistemiyle hayvan bedenen o alanda olmasa bile izlerine rastlamak mümkün olabiliyor. Araştırmacıların kullandıkları yöntem oldukça işe yaradı, hayvanat bahçesinde yaptıkları çalışmayla Birleşik Krallık’ta 25, Danimarka’da 49 farklı hayvan türü DNA’sına erişilebildi.