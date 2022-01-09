İklim Krizi İnsan Yaşam Sürelerini Etkileyecek mi?

Uzun yaşamın yollarını arayan bilim insanı Brian Hanley, gen terapileri geliştiriyor. Yaşam sürelerinin 150 yıla kadar uzayacağını düşünen Hanley, çalışmalarını ve gelecekte beklediklerini anlattı.

Her geçen gün ve özellikle de son yıllarda hızla gelişen ilaç endüstrisi, önceki yıllarda çözümsüz kalan sağlık problemlerine bir çözüm sunarak insan yaşam sürelerini oldukça yükseltti. Artık sadece ilaçlarla da değil, çeşitli yöntemlerle yaşam sürelerinin uzatılması için bir dizi çalışma yapılıyor.

Bu alanda birçok çalışma yapılmış olsa da uzun yaşamanın sırları ve yolları hala merak konusu olmaya devam ediyor. Matematik ve teorik biyoloji alanında çalışan Brian Hanley de yaşam sürelerini uzatmanın yollarını arıyor. California’da yaşayan bilim insanı Brian Hanley, Atlantik dergisiyle yaptığı bir röportajla çalışmaları ile ilgili merak edilenleri cevapladı.

Yaşam süresini uzatmak için gen terapileri geliştiriyor

64 yaşındaki matematik biyoloğu Brian Hanley, insan yaşamını uzatacak ve neredeyse iki katına çıkaracak araştırmalar yapıyor. Hanley, çalışmalarını bu araştırmalar için kurduğu Butterfly Sciences adlı şirketinde sürdürüyor. Uzun yaşam için gen terapileri geliştiriyor ve çalışmalarını sadece kendi üzerinde yürütüyor. Hanley, uzun yaşamın sırlarını aradığı çalışmaları için Amerikan Gıda ve İlaç İdaresi (FDA) de dahil olmak üzere herhangi bir kurum tarafından onay ya da destek almıyor.

Brian Hanley, ömrünü uzatabilecek yöntemler ve konu hakkındaki detaylar hakkında Atlantik dergisinden Joe Pinsker’la bir röportaj yaptı. Röportaj sırasında Joe Pinsker, Brian Hanley’e öncelikle ne kadar yaşamayı umduğunu sordu. Ailesinin oldukça uzun ömürlü olduğunu belirten 64 yaşındaki bilim insanı, en az 80 yaşına kadar yaşacağını ancak geliştirdiği gen terapileri ile yaşam süresinin 150 ile 160 yıla kadar uzayabileceğini umduğunu söyledi. Neden uzun yaşamak istediği sorusuna karşılık olarak da ölmekten korktuğu için değil, dünyaya faydalı olan şeyleri yapmak için daha fazla zamana sahip olmak istediğini; 150 yıl yaşamak istediğini açıkladı.

İklim krizi yaşam sürelerini etkileyecek mi?

Ortalama insan yaşamının, günümüzün iki katına çıkmasını dileyen bilim insanı önümüzdeki yıllarda iklim ve hava şartlarının daha da vahşi olacağını ayrıca belirtti. İklim değişikliğinin bugün bile hayatında pek çok olumsuz etkiler yarattığının altına çizen Hanley, ölüm nedeninin hortum, tayfun ya da yangın gibi doğrudan iklim krizi kaynaklı olma olasılığının çok yüksek olduğunu düşündüğünü dile getirdi.