Twitter’da patlayan bir video var. Billie Eilish’in Bad Guy şarkısı ve Seda Sayan’ın Ah Geceler şarkısını hoş bir mixi üzerine Seda Sayan’ın Bad Guy’ı söylediği, Billie Eilish’in Ah Geceler’i söylediği bir dudak senkronizasyonu olan bu videoyu gelin beraber izleyelim.

Bugüne kadar yabancı ve Türk şarkıcıların şarkılarının birbirine yedirildiği harika mix şarkılar yapıldı. Bunların en büyük örneklerinden biri de hiç şüphesizki uzun bir süre gündemden düşmeyen İbrahim Tatlıses’in Domdom Kurşunu şarkısı ile Dua Lipa’nın Blow Your Mind şarkısının mix’i.

Bugün sizlerle paylaşacağımız video bu tarz mix şarkılardan biraz farklı, hatta belki de biraz daha üst seviyede diyebiliriz. Twitter’da Nazmi Abin kullanıcı isimli bir kullanıcı, genellikle bu tarz videolar yapıp paylaşıyor ancak son yaptığı video, çok sayıda kullanıcıya ulaşarak fazlaca beğenildi.

İşte Billie Eilisih ve Seda Sayan’ın birbirlerinin şarkılarını söylediği Lip Sync videosu

Videoda gördüğünüz gibi Billie Eilish’in çok popüler olan Bad Guy şarkısı ile Seda Sayan’ın Ah Geceler şarkısının bir mix’ini görüyoruz. Onun da üstüne videoda Seda Sayan’ın neredeyse mükemmel bir dudak senkronizasyonu ile Bad Guy’ı söylediğini görüyoruz.

İki sevilen sanatçıyı birleştiren videoda oldukça güzel bir iş ortaya koyulmuş. Sosyal medyada da çok fazla beğeniye ulaşmış durumda. Eğer dilerseniz videoyu yapan kişinin buradan ulaşabileceğiniz Instagram hesabında kendisinin daha fazla işini bulabilirsiniz.

Sizce nasıl olmuş, Billie Eilish Ah Geceler’i söyleyebilmiş mi? Siz ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın.