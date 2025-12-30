BİM, Bu Hafta Uygun Fiyata Tam Otomatik Kahve Makinesi Satacak!

BİM, 2 Ocak Cuma itibarıyla satışa sunacağı Aktüel Ürün katalogunu yayımladı. Şirket bu hafta uygun fiyatlı tam otomatik kahve makinesi satacak. İşte detaylar...

Türkiye'deki en büyük market zincirlerinden BİM, 2 Ocak Cuma günü itibarıyla satışa açacağı Aktüel Ürün katalogunu yayımladı. Şirket bu hafta, yeni yılda kendisine tam otomatik kahve makinesi almak isteyen tüketicileri çok sevindirecek gibi görünüyor.

BİM'in Aktüel Ürün kataloguna baktığımızda DeLonghi markalı tam otomatik kahve makinesinin, piyasa fiyatının bir tık altına satılacağını görüyoruz. Üstelik vatandaşlar, bu kahve makinesini peşin fiyatına 6 ay taksitle satın alabilecekler.

BİM'in çok ucuza satacağı tam otomatik kahve makinesinin özellikleri:

BİM'in açıklamasına göre DeLonghi Magnifica Evo ECAM290.61.SB tam otomatik kahve makinesi, 15 bar basınç değerine sahip. Espresso ve cappuccino gibi kahvelerin yanı sıra sıcak su temini için de kullanabileceğiniz ürün, otomatik temizlenebilen süt haznesi ve bulaşık makinesine atabileceğiniz parçaları ile de dikkat çekiyor. Ürünün Hepsiburada gibi platformlarda yer alan yorumlarına baktığımızda ise genel olarak beğenildiğini görüyoruz.

Gelelim fiyat meselesine. BİM, bu profesyonel kahve makinesini 14.900 TL'ye satacak. Tabii bu fiyatı gören diğer satıcılar da fiyat indirimi yapmış durumdalar ancak ürünün son bir ayda 16.200 TL ve 15.400 TL gibi fiyatlardan satıldığını görüyoruz.