Binance TR'de Türk Lirası ile İşlem Devri Başlıyor: Dolar ile 30 İşlem Çifti Kaldırılıyor

Binance TR, yasal düzenlemelere tam uyum taahhüdü kapsamında önemli bir karar aldı. Alınan karara göre 30 işlem çifti, 27 Kasım'da delist edilecek. Peki yatırımcıların ne yapması gerekiyor? İşte detaylar...

Hacimsel bazda dünyanın en büyük kripto para alım satım platformu olarak hizmet veren Binance'in Türkiye'deki oluşumu olan Binance TR'den, tüm yatırımcıları ilgilendiren bir duyuru geldi. Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine tam uyum taahhüdü kapsamında bazı işlem çiftlerini delist edeceğini açıkladı.

Binance TR'nin hem kullanıcılarına gönderdiği e-posta hem de resmî internet sitesindeki duyurusuna göre platform, 27 Kasım 2025 tarihi itibarıyla dolar bazlı işlem çiftlerinin tümünü devre dışı bırakacak. Yatırımcılar, ellerinde bulunan kripto varlıkları doğrudan TL olarak satacaklar. Tabii isteyen vatandaşlar, ellerindeki TL ile yeniden kripto varlık satın alabilecekler.

Hangi işlem çiftleri kaldırılıyor?

Binance TR'nin açıklamasına baktığımızda başta BTC/USDT ve ETH/USDT gibi paritelerin kaldırılacağını görüyoruz. Ayrıca BTC/FDUSD, BTC/TUSD ve ETH/FDUSD gibi dolar bazlı işlem çiftleri de delist edilecek. Elinde bulunan Bitcoin'i (BTC) satmak isteyen vatandaş, 27 Kasım itibarıyla sadece BTC/TRY paritesi görmeye başlayacak.

Haberimizin başında, Binance TR'nin dolar bazlı paritelerin hepsini kaldıracağından bahsetmiştik. Şirketin resmî açıklamasında toplam 30 işlem çiftinden bahsediliyor. Bu işlem çiftlerinin tamamını görmek için buradaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

Yatırımcıların dikkat etmesi gereken hususlar!

Diyelim ki Binance TR hesabınız var ve aktif olarak işlem yapıyorsunuz. Emir verdiğiniz BTC/USDT işlemi olsun. Bu işlem, 27 Kasım tarihi itibarıyla BTC/TRY olarak otomatik olarak değiştirilecek. Eğer algoritmanın yapabileceği olası bir hatadan etkilenmek istemiyorsanız söz konusu emri kapatın ve manuel olarak TRY paritesinde yeni bir emir oluşturun. Zaten bunun dışında yapabileceğiniz hiçbir şey bulunmuyor.