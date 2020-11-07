Bir Adamın Uyurken Yastığının Altına Koyduğu Telefon Yandı

Uzmanların uyarılarına rağmen birçok insan uyurken telefonlarını yastık altına koymaya devam ediyor. Fakat geçtiğimiz gün bunu yapan bir kişinin telefonu kendisi uyurken alev aldı ve alev sonucunda kişinin vücudunda yanık izleri oluştu.

Uzmanlar, gece uyurken akıllı telefonlarımızı yastığımızın altına koymamamız konusunda çeşitli uyarılar yapıyor. Ancak birçoğumuz yapılan bu uyarılara rağmen herhangi bir nedenden dolayı telefonu yastığımızın altına koyuyor ve öyle uyuyoruz. Bugünse bunun ne kadar ciddi bir sonucunun olabileceğine dair yeni bir olay yaşandı.

Hindistan'ın Manorama gazetesinde yayınlanan habere göre 53 yaşındaki Chandra Babu isimli bir adam, gece yatarken telefonunu yastığının altına koydu. Adamın kullandığı telefon bir akıllı telefon değil, tuşlu Nokia telefondu. Yastık altındaki telefon muhtemelen aşırı ısınınca alev aldı.

Telefon şarjda da değildi:

Adamın açıklamasına göre telefon, olay yaşandığı esnada şarja da takılı değildi. Adam, telefonun aşırı ısınmış olabileceğini ve bu nedenle bataryanın şişerek alev almış olabileceğini belirtti. Telefonun alev almasıyla birlikte adamın sol kolu ve omzunda yanık izleri oluştu.

Babu Chandra, omzunun yanmasının verdiği acıyla uykusundan uyandı ve telefonu direkt yere fırlattı. Babu, bunun ardından doğrudan tedavi için hastaneye gitti. Telefonun hâlâ tam olarak neden patladığı bilinmezken Babu, yaşadığı bu olayın ardından herkesi telefonları yastık altında bırakmaması konusunda uyardı.

Bugüne kadar uzmanlar, telefonun yastık altına koyulmaması için pek çok kez uyarıda bulundu ve sunduğu bazı kötü etkileri anlattı. Babu Chandra'nın yaşadığı olaya benzer bir olayın yanı sıra bu etkiler arasında telefonun elektromanyetik radyasyonunun derin uykuya geçişi engellediği ve kanseri önleyen melatonin hormonunun da daha az salgılanmasına neden olduğu yer alıyordu. Uzmanlar, telefonları yataktan en az 2 metre uzağa konulması gerektiğini söylüyor.