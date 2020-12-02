Bir Devrin Sonu: TikTok 3 Dakikalık Videoları Test Ediyor

Şimdiye kadar en fazla 1 dakikalık videolara izin veren TikTok için bir devir kapanıyor. Gelen haberler platformun 3 dakikalık videoları test etmeye başladığı yönünde.

Musically ve şimdi de TikTok'un en önemli özelliklerinden biri, platformda yer alan videoların kısa ve öz olmasıydı. Kulislerde dolaşan iddialar doğru ise platformun bu özelliğinin yakın zamanda değiştiğine şahit olabiliriz. TikTok, 3 dakikalık videoları test ediyor.

Bu yeni özellikle birlikte isteyen içerik üreticileri 3 dakikaya kadar videolar çekebilecek. Sosyal medya danışmanlığı yapan Matt Navara'nın ekran görüntülerini paylaştığı özellik şimdilik erken erişimde bulunuyor.

Bir dakika sınırı aşılıyor

Şu anda TikTok'ta kullanıcı sayısından ve hesap durumundan bağımsız olarak videoların süresi 1 dakika ile sınırlı durumda. Bu da Vine videolarından daha uzun ancak çoğu YouTube içeriğinden daha kısa videolar ile platforma başarı getirmişti.

Kısa videolar, videoların konsantre yapısı, yaratıcı içerikler oldukça popüler olsa da TikTok yönetimi yenilikler peşinde de koşuyor. Aslında bu değişiklik bir nevi YouTube'un gerçekleştirdiği değişimin benzerini görebileceğimize işaret ediyor.

Daha önce YouTube da maksimum 10 dakikalık videolara izin veriyordu. Daha sonra platformun politikasındaki değişiklikler çok daha uzun içeriklerin yüklenebilmesini mümkün hale getirmişti. Üç dakikalık süre, daha uzun içerikler ile daha fazla içerik fırsatı anlamına da geliyor.

Sosyal medya platformları değişiyor

Son yıllarda değişim gösteren tek sosyal medya platformu da TikTok değil. Hemen her mecraya gelen hikayeler özelliğini bir kenara bırakırsak, Twitter da karakter sınırını 140 karakterden 280 karaktere kadar arttırmıştı. İlk başta bu özellik tepki görse de insanlar kısa sürede alışmıştı.

TikTok'un en tanımlayıcı özelliklerinden biri kısa videolar olsa da platformun kararı o kadar da şaşırtıcı değil. Sonuçta Reels gibi özellikler de TikTok'un alanındaki rekabetin artmasına neden oluyor. Haliyle firma da rakipleri gibi pazar payını büyütebilmek için çaba gösteriyor.