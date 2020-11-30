TikTok hesabından paylaştığı videoda COVID-19 önlemleriyle alay eden bir sağlık görevlisi gelen tepkiler sonrası hastane yönetimi tarafından idari izne ayrıldı. Yapılan açıklamada kadının görüşlerinin hastanenin ve çalışanlarının görüşünü yansıtmadığı belirtildi.

İlk yeni tip koronavirüs (COVID-19) vakasının bildirilmesinin üzerinden yaklaşık bir yıl geçti ve dünya hâlâ virüsün yayılmasını önlemek için pek çok önlem alıyor. Alınan bu önlemlerden bazıları virüsün insanlar arasındaki bulaşmasını önlemek için maske takmak, sosyal mesafe ve seyahat sınırlarından oluşuyor. Ancak bazı kişiler, bu önlemlere uymadığı gibi tiye alabiliyor.

Şimdiyse ABD'nin Oregon eyaletinin başkenti Salem'de bir sağlık görevlisi, COVID-19'la alay edercesine paylaştığı TikTok videoları nedeniyle idari izne ayrıldı. Salem Statesman Journal'a göre adı Ashley Grames olan kadın, şehirdeki Salem Health'te çalışıyordu. Söz konusu TikTok videosunda ise kadın, maske takmak ve sosyal mesafeye uymak gibi önlemlerle alay ediyordu.

Sağlık görevlisinin idari izne ayrılmasına neden olan TikTok videosu:

Gelen tepkilerin ardından kadının TikTok hesabı kapatıldı. Orijinal video silinse de kopyaları TikTok'ta dolaşmaya devam ediyor. @loveiskind05 adlı hesaptan paylaşılan orijinal videoda sağlık görevlisi, "İş arkadaşlarım hâlâ seyahat ettiğimi, dışarıdayken maske takmadığımı ve çocuklarımın oyun buluşmalarına izin verdiğimi görünce" notuyla paylaşmıştı.

BuzzFeed'e göre videonun ardından pek çok kişi videodaki sağlık görevlisinin kimliğini tespit ederek Salem'deki hastaneyi konu hakkında uyardı. Bunun üzerine hastane yönetimi kadını "soruşturma süresince idari izne" ayırdı.

Hastaneden konu hakkında yapılan duyuruda tek bir kişinin yaptığı bu açıklamanın Salem Health'in ve çalışanlarının konumunu yansıtmadığına vurgu yapıldı.

Salem Statesman Journal ayrıca, Salem Health'in çalışana bağlı COVID 19 vakalarında eyaletteki diğer tüm hastanelerden daha fazla COVID vakasına sahip olduğunu bildirdi. Soruşturma kapsamında Grames'in son zamanlarda hastanede kimlerle iletişim kurduğuna da bakılacak.