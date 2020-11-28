Lise son sınıf öğrencisi iki genç, Instagram'da bir güvenlik açığı keşfetti. Gençler, buldukları güvenlik açığı için kendilerine 50 dolar teklif edildiğini ancak 10 bin dolar istediğini ifade etti.

Sputnik Türkiye'de yer alan bir habere göre Arda Kılıç ve Mert Ergün isimli iki lise öğrencisi, Instagram'a ait iki güvenlik açığı buldu ve durumu Instagram'a bildirdi. Buldukları açık için kendilerine 50 dolar teklif edildiğini söyleyen iki genç, rakamı komik bulduklarını ve 10 bin dolarlık ödül isteklerine cevap alamadıklarını söyledi.

Lise son sınıf öğrencisi Arda Kılıç, Instagram'ın ayarlar kısmından yaptığı bir işlemle şikâyet etme butonunun işlevsiz hale geldiğini arkadaşı Mert Ergün'e anlattı. Öğrencilerin iddiasına göre Mert Ergün ise Arda Kılıç'ın yaptığı işlemin tersini yaparak farklı bir açık keşfetti.

10 bin dolar ödül istediler

İddiaya göre Mert Ergün'ün bulduğu açık, başkalarının kendi profilini görüntülemesini engelliyor ancak kendisi yorum yapma, gönderi beğenme ve profilleri inceleme gibi işlemleri gerçekleştirebiliyor.

Sputnik Türkiye'nin İHA'dan aktardığı habere göre Instagram, gönderdiği e-postada iki gence teşekkür etti ve "Güvenlik açığını daha detaylı olarak teknik ekibimize ilettiğiniz takdirde 50 dolar ile ödüllendirileceksiniz" dedi. Gençler, Instagram ekibinin kendilerini aradığını, teklif edilen ödülü komik bulsalar da buldukları açığı Instagram yetkililerine söylediklerini dile getirdi.

Mert Ergün ve Arda Kılıç, İHA'ya yaptığı açıklamada "Bulduğumuz iki açığı da detaylı bir şekilde anlattık ve yakın zamanda gelecek olan yeni bir güncellemeyle bu açıkları kapatacaklarını söylediler. Açığı anlattıktan sonra bize sunulan teklif yerine 10 bin dolar teklif sunduk ancak bize herhangi bir yanıt vermediler" ifadelerini kullandı.

Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Mert Ergün ve Arda Kılıç'ın Instagram'da bulduklarını iddia ettikleri güvenlik açıklarının karşılığı 10 bin dolar eder mi? Fikirlerinizi yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.