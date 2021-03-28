Yalnızca Bir Kilobayt Boyuta Sahip Satranç Motoru

VOLE.WTF tarafından yayınlanan bir satranç oyunu, yalnızca bir kilobayt boyut kaplayan ve birkaç satırdan oluşan JavaScript koduyla çalışıyor. The Kilobyte's Gambit ismiyle yayınlanan oyun, oynanış konusunda da hiçbir sıkıntı çıkarmıyor.

Günümüzde kullandığımız neredeyse her cihaz ve oynadığımız her oyun, yalnızca birkaç satır da olsa yazılan kodlarla çalışıyor. Bugün karşılaştığımız bir tarayıcı oyunuysa, normalde çok daha fazla satırdan oluşması gereken kaynak kodları yerine sadece birkaç satırlık kaynak kodla çalışıyor. Üstelik oyunun boyutu dahi sunduğu elementlere göre bir hayli küçük kalıyor.

Bu bağlantıya tıklayarak ulaşabileceğiniz internet sitesinde karşınıza son dönemin en popüler dizilerinden birisi olan Queen's Gambit'in Beth Harmon'u çıkıyor. Piksel piksel oluşturulan bu ufak pencere içinde "The Kilobyte's Gambit" isimli bir oyun yer alıyor. Sayfayı ilk açtığınızda da oyunun en ilgi çekici yanına vurgu yapılıyor: "1024 baytlık JavaScript'i yenebilir misin?"

Yalnızca 1 kilobaytlık beyne sahip satranç oyunu:

Evet, tarayıcımızda gördüğümüz ve oynadığımız bu oyun, yalnızca birkaç satırdan oluşan bir JavaScript dosyası tarafından yönetiliyor. 1 kilobayt boyutundaki bu dosyanın küçük boyutunu anlatmak için bazı örnekler verebiliriz. Oyun, dört Tweet kadar, bir sayfalık yazıdan iki kat küçük, yazılardan oluşan kısa bir e-postayla da hemen hemen aynı boyutta.

Elbette oyunun bu kadar küçük bir beyin sayesinde yönetilmesi, bazı sınırları da beraberinde getiriyor. Örneğin geliştiriciler, oyunda kazanıp kaybettiğinizi gösterebilecek bir göstergeye yer vermiyor. Bu durumlarda yalnızca iki taraftan birisi hareket edemiyor. Fakat bunun dışında oyunun oynanışında hiçbir sorun yaşanmıyor ve herhangi bir gecikme de görülmüyor.

Oyunun 1 kilobaytlık beyni, önündeki dört hamleyi hesaba alabiliyor. Bu hesapta taşların değeri, oyun masasındaki güçlü alanlar ve zaferin ya da yenilginin hızı gibi faktörler ele alınıyor. Tüm bunların ardından beyin, dış bir fonksiyonu ekranı güncellemek için çalıştırıyor. Bu fonksiyon da ardından hareketi yapacak görüntü kodunu çalıştırıyor. Oyunun beyin kodlarına da aynı sayfadan erişebilirsiniz.