Bir YouTuber, Fortnite'ta 10 Saat Boyunca Dab Dansı Yaptı

Fortnite yayıncısı Luke TheNotable, tam 10 saatlik 'dabaton' sürecinin sonunda 2.000 dolar bağış topladı.

Geçtiğimiz hafta, yayıncılık tarihinin belki de en enteresan olaylarından biri yaşandı. YouTube'da canlı yayın yapan Fortnite yayıncısı Luke TheNotable, 10 saat boyunca hiç dinlenmeden karakterine dab dansı yaptırarak kırılması güç bir rekora imza attı.

IRL yayınında durmaksızın tuşa basarak tam 10 saatini harcayan TheNotable'ın yayınını hemen aşağıdan izleyebilirsiniz.

Gelelim bu yayın esnasında Luke'un kaç kere 'dab' yaptığına. Çok basit bir hesapla her saniyede 2 kere dab yapan Luke, saat başı 120 kere dans yapmak zorundaydı. Yayının yaklaşık 10 saat sürdüğünü düşünürsek toplamda 72.000 kez karakterine dans ettiren Luke'un dab yaparken kulaklığını kırmış olması ise yaşadığı yegane handikap oldu.