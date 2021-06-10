Pandemi dönemi boyunca sipariş sayılarında ciddi bir artış yaşayan BiSU, damacana su siparişinde yeni bir döneme geçti. İstanbul, Kadıköy'de BiRi servisini başlatan girişim, tıpkı yemek sipariş uygulamalarındaki gibi hızlı teslimat dönemini başlattı.

Özellikle pandemi döneminde eve kapananların su sipariş sorununu çözüme kavuşturan BiSU, İstanbul, Kadıköy'de 1 Haziran itibari ile BiRi adını verdiği yeni bir hizmet başlattı. Haftanın 7 günü ve gece 00:00'a kadar verilen tüm siparişler 30 dakika içerisinde müşterilere teslim edilecek.

Kullanıcılar, BiRi ekranı üzerinden çok sayıda su ve içecek markasını görebilecek, diledikleri seçenekleri sepetlerine ekleyip sipariş verebilecekler. Ayrıca BiSU'nun standart siparişlerinde olduğu gibi BiRi siparişlerinde de teslimat saati ve tarihini kişiselleştirmek mümkün.

Kadıköy'de 4 depo açıldı, BiSU uygulamasındaki BiRi servisi üzerinden hızlı su teslimat dönemi başladı:

2015 yılındaki kuruluşundan bu yana toplamda 1 milyon haneye 50'den fazla su markasını servis eden BiSU, yeni hizmeti BiRi ile hızlı sipariş modeline geçiş yaptı. Bu model ile şimdilik sadece İstanbul, Kadıköy'de açılan depolardan hizmet veriliyor. Ancak ilerleyen aylarda BiSU, Türkiye'nin farklı şehir ve bu şehirlerin semtlerinde depo açarak hizmet ağını genişletmeyi hedefliyor. Öyle ki BiRi'nin öncelikli hedefi İstanbul'da 100 depoya ulaşmak ve 1000 kişiyi istihdam etmek.

Ayrıca BiRi üzerinden sadece su değil, içecek servisi de yapılıyor. BiSU kurucu ortağı Ergin Üner, damacana suyun ardından BiSU'da olduğu gibi gazlı içecek ve sıcak içecek servislerini de BiRi servisi üzerinden gerçekleştirmeyi hedeflediklerini bildirdi.

Webrazzi'ye göre 50 milyon dolarlık değerlemeye sahip olan BiSU'yu aşağıdaki bağlantılardan indirerek hızlıca sipariş verebilirsiniz: