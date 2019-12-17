Bitki Yiyen Böcekler Küresel Isınmaya Etki Ediyor

Lund Üniversitesi'nde yapılan bir araştırma, bitki yiyen böceklerin ekosisteme zarar verdiğini ve karbondioksit salınımını artırarak küresel ısınmaya neden olduğunu gösteriyor.

İsveç'teki Lund Üniversitesi'nde yapılan bir araştırmaya göre bitki yiyen böcekler, orman ekosistemlerine düşündüğümüzden daha fazla zarar veriyor. Ayrıca bu böcekler, topraktaki besinleri özütleyerek karbondioksit emilimini artıran etmenler arasında yer alıyor.

Araştırmaya göre bitki yiyen böcekler küresel ısınmaya neden olan faktörlerden birisi. Araştırmacılar, bazı bölgelerdeki sıcaklık artışına bitki yiyen böceklerin miktarındaki artışın neden olabileceğini düşünüyorlar.

Bitki yiyen böcekler, ekosistemi nasıl etkiliyor?

Meta-analiz isimli yöntemi kullanan araştırma ekibi, bitki yiyen böceklerin küresel planda orman ekosistemlerindeki toprağın işleyişine nasıl etki ettiğini ilk kez inceledi. Journal of Ecology'de yayınlanan çalışma, topraktaki biyolojik ve biyokimyasal tepkimeleri inceliyor.

Araştırmaya göre zarar görmüş bitkiler, hayvan ölüleri ve salgılar toprağa düştüğünde karbon ve besin dönüşümünü artıyor. Bu durumda toprağın yüzeyinde özütleme oluşuyor ve karbondioksit salınımı yükseliyor.

Coğrafya uzmanı Dan Metcalfe, özellikle soğuk bölgelerde toprakta bulunan bol miktardaki karbon, iklim değişikliğinin etkisiyle bitki yiyen böceklerin sayısını artırabilir. Bu da orman ekosistemlerini etkileyerek ve sera gazları salınımına neden olarak sıcaklık artışına yol açabilir.

Memelilerin sayısı azalırken böceklerin sayısı artacak:

Yeni araştırmanın saptadığına göre memeliler ve böcekler, ayrı popülasyon örüntüleri ve beslenme alışkanlıkları olmasına rağmen toprak süreçlerine benzer yollardan etkide bulunuyor.

Böceklerin besin kaynakları bakımından uzmanlaştığını kaydeden Metcalfe, böceklerin mevsimden mevsime kendi nüfuslarını 50 ile 100 kat artırabildiklerini, bu nedenle böcek yiyen bitkilerin bazı zamanlarda bitki yiyen memelilere nazaran orman ekosistemlerine daha fazla zarar verebildiğini söyledi.

Tropikal ormanlar ve kuzey ormanları, dünyadaki toplam orman arazilerinin %80'ini oluştursa da literatürde pek yer kaplamıyor. Araştırmacılar, yeni sonuçların iklim modelleri ile birleştirilerek pratik kullanıma sunulabileceğini düşünüyor.

Bilim insanlarına göre ekosistemlerin nasıl çalıştığını anlamak; iklim değişikliğini tahmin etmek ve onunla mücadele etmek için kritik önemde. Araştırmacılar, memelilerin sayısının azaldığını, daha sıcak bir dünyada bazı bölgelerde böceklerin sayısının artacağını belirtiyorlar.