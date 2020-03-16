Blizzard'dan Yeni Overwatch Kahramanına İşaret Eden Paylaşım

Blizzard Entertainment, bugün Overwath'un resmi Twitter hesabından yaptığı bir paylaşımda oyuna gelecek yeni karakter hakkında ilk bilgileri verdi.

Overwatch’un arkasındaki geliştirici firma olan Blizzard Entertainmet, bugün oyunun Twitter hesabından muhtemelen oyuna yeni eklenecek olan kahramanı işaret eden bir paylaşım yaptı. Paylaşılan görüntüde Overwatch’un 6 kurucu üyesinden biri olan Dr. Mina Liao’nun kişisel günlüğünden alınan bir sayfa bulunuyordu.

Günlükte Dr. Liao, Omnic'lerin insanlar kadar canlı olduğunu göstermek için bir proje üzerinde çalıştığını söylüyor. Dr. Liao, ayrıca Omnic Krizi gerçekleşmek üzereyken ve tüm dünyada Omnic'lere karşı şiddet artarken Jack’in (Soldier: 76) projesini onaylamayı kabul ettiğini de belirtiyor.

Athena prototipi, en son sinematik fragmanda görülen Echo olabilir:

Oyunu yakından takip edenlerin de bileceği üzere Mina Liao; Jack Morrison, Gabriel Reyes, Ana Amari, Reinhardt Wilhelm ve Torbjörn Lindholm ile birlikte Overwatch’un 6 kurucu üyesinden biri. Bugün yayınlanan kişisel günlükteyse son proje Athena prototipinden bahsediliyor. Winston’a testlerinde sıkça yardımcı olan bir bilgisayar sistemi olan Athena, oyuncuların aslında oyun içerisinde sıklıkla karşılaştığı bir yapay zekâ.

Kısa süre önce şirketten ayrılan Overwatch Baş Yazarı Michael Chu, bu yılın başlarında yaptığı bir açıklamada Dr. Liao’nun kesinlikle önemli bir karakter olduğunu ve daha fazlasını oyuna getireceğini söylemişti. Hero 32 için yapılan bu ilk paylaşımsa yakında gelecek yenilikler hakkındaki beklentileri yükseltmek için yapılmış olabilir.

Başka bir olasılıksa bir sonraki kahramanın, en son Overwatch 2 sinematik fragmanında görülen Echo olması. Birçok oyuncu, her iki karakterin de yapay zekâ olmasından dolayı Echo’nun Athena’yla bir şekilde bağlantılı olduğunu düşünüyor. Bu noktada ‘Athena prototipinin’ kim olduğunu görmek için ne yazık ki biraz daha beklememiz gerekiyor.