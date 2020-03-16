GTA 6'nın Haritası ile İlgili Oyunseverleri Etkileyen İddia

GTA 5 için Open Wheel Racing isimli ek paketinde bulunan Height of Society isimli bir yarış pisti, GTA 6 konusunda oyunseverlerin kafasını karıştırdı. Çünkü bu pist, ABD haritası ile kıyaslandığında ortaya çok ilginç bir üçgen çıkarıyor. Oyunseverler, bu üçgenin GTA 6'nın haritası ile ilgili ipucu verdiğini düşünüyorlar.

GTA 6 ile ilgili olarak bugüne dek ortaya atılan iddiaların büyük bir bölümü, oyunun yeniden Vice City'de geçeceğini belirtiyordu. Şimdi ortaya atılan iddialarsa GTA 6'nın Chicago ve Meksika'da geçebileceğini gösteriyor. Bugüne kadar neredeyse hiç dillendirilmemiş olan Chicago ve Meksika, oyunseverleri heyecanlandırmış gibi görünüyor.

Rockstar Games, kısa bir süre önce son GTA oyunu olan GTA 5 için "Open Wheel Racing" isimli bir ek paket yayınladı. Bu ek paket oyuna sokak yarışlarını getiriyordu. GTA 6 ile ilgili ipuçları arayan bir oyunsever de GTA 5'in son en paketindeki "Height of Society" isimli yarış pisti haritasında ilginç bir benzerlik keşfetti. İşte bu benzerlik, Rockstar Games'in bu yarış haritasıyla aslında GTA 6 ile ilgili ipucu verdiğini düşündürmeye başladı.

Yukarıdaki görselin sol tarafında bulunan harita, GTA 5'in yeni ek paketindeki Height of Society isimli yarış pistini gösteriyor. Hemen sağ tarafında bulunan harita ise ABD'nin tamamını ve Meksika'nın bir bölümünü gözler önüne seriyor. Dilerseniz şimdi de GTA 6'nın haritasıyla ilgili olduğu iddia edilen bölgelere yakından bakalım.

Yarış pisti haritasında işaretlenen kırmızı renkli bölüm, ABD haritasında aynı renkle işaretlenen yere çok benziyor. Bu bölüme yakından baktığımızda ise ABD'nin kuzey şehirlerinden bir tanesi olan Chicago'yu görüyoruz. Bu bölge, geçtiğimiz yıllarda herhangi bir GTA oyununda yer almamıştı ancak bu durum ilerleyen dönemlerde de olmayacağı anlamına gelmiyor.

Height of Society pistinin ikinci ilginç noktası ise mavi renkle çember içerisine alınmış olan Meksika. Meksika'nın Monterrey şehrinin ulaşım ağlarına yakından baktığımızda, oyundaki pist ile fazlasıyla benzer bir yapıda olduğunu açıkça görebiliyoruz. Ancak Rockstar Games'in ABD'nin kuzeyi ile güneyini birbirine nasıl bağlayacağı şu an için belirsiz.

Son olarak, Height of Society'nin yeşil renkli çember içine alınan bölümü, ABD haritasına baktığımız zaman Vice City'ye yanı Miami'ye uzanıyor. Aslına bakacak olursak bizler bunu zaten bekliyoruz çünkü geçtiğimiz dönemlerde GTA 6'nın Vice City'de geçme ihtimalinin altı defalarca çizildi. İşte bu yüzden Height of Society haritasındaki ilginç benzerlikler kafaları karıştırmış durumda.

Az önce de söylediğimiz gibi, Height of Society pistinin haritası, ABD'nin en kuzeyi ile en güneyini bir araya getirmiş durumda. Ancak bu denli büyük bir bölgenin bir oyuna nasıl taşınacağı ve bu şehirler arasındaki diğer şehirlerin oyuna ne şekilde dahil edilebileceği hala çok büyük bir soru işareti. Tüm bu sorular, Rockstar Games'ten gelecek açıklamalarla açığa çıkacak ancak Rockstar Games'in ne zaman bir açıklama yapacağı hala bilinmiyor.