Blue Origin, New Glenn'in Motoru İçin Fabrika Kuracak

SpaceX'in uzay yarışındaki rakiplerinden Blue Origin, roketi New Glenn için Huntsville'de fabrika kuracak.

Blue Origin’in New Glenn roketi daha somut bir hale gelmeye başladı. Şirket, New Glenn ve United Launch Alliances’ın Vulcan Centaur’u için B4 motorları üreteceği fabrikasını Alabama’daki Huntsville’de kuracağını resmen açıkladı. Şu an için firmanın roket üretimine ne zaman başlayacağı kesin değil, Blue Origins, 2019’un sonlarında geliştirme sürecinin bitmesini bekliyor.

New Glenn ve Vulcan Centaur’un 2021 yılında tamamlanması bekleniyor.

Fabrika, Blue Origin'in Huntsville bölgesindeki izlerini temsil etmeyebilir. Şirket ayrıca, daha önce Saturn V ve Space Shuttle motorunun testlerinde kullanılan NASA’nın Marshall Space Flight Center için de bir anlaşma üzerine çalışıyor.

Bu planlar üzerinde zaten bir süredir çalışılıyordu. Blue Origin’in Huntsville’deki fabrikanın sinyallerini ilk olarak Haziran 2017’de vermişti fakat bu, ULA'nın roketi için BE-4'ü seçmesine bağlı kalmıştı.