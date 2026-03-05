Bir Devir Daha Kapandı: PlayStation Oyunları Artık PC'ye Gelmeyecek!

Uzun süredir PlayStation özel oyunları PC'ye geliyordu fakat Sony almış olduğu yeni kararla bu stratejiyi değiştirmeye hazırlanıyor.

Sony, oyun dünyasında dengeleri değiştirebilecek önemli bir karara imza attı. İddialara göre şirket, tek oyunculu büyük yapımlarını PC’ye getirme stratejisinden geri adım atıyor. Bu değişiklikle birlikte merakla beklenen Ghost of Yotei ve Saros PC'ye gelmeyecek ve yalnızca PlayStation'a özel kalacak.

Daha önce pek çok PlayStation oyunu PC'ye gelmişti ancak bu yeni kararla birlikte yaklaşan Marvel's Wolverine ve PlayStation Studios imzası taşıyan diğer büyük tek oyunculu yapımlar da konsol özel olmaya devam edecek.

Çok oyunculu oyunlar PC’ye gelmeye devam edecek

Sony aslında tamamen PC’den çekilmiyor. Şirketin çok oyunculu projeleri PC’ye gelmeye devam edecek. Örneğin Marathon ve Marvel Tokon: Fighting Souls PC’de de yayınlanacak.

Ayrıca PlayStation’ın yayıncılığını üstlendiği bazı üçüncü taraf yapımlar da PC’ye gelmeye devam edecek. Bunlar arasında Death Stranding 2: On the Beach ve Kena: Scars of Kosmora yer alıyor.

Kararın arkasındaki neden ne?

Bu strateji değişikliğinin temel nedeni finans. Sony’nin son dönemde PC’ye çıkardığı oyunların satış rakamları, ilk portlar kadar güçlü olmadı. 2025 yılında PC’ye gelen beş PlayStation oyununun büyük bölümü tek oyunculu yapımlardı ve beklentileri tam olarak karşılayamadı.

Bunun yanında rekabet faktörü de önemli. Yeni Xbox konsolunun PC ile hibrit bir yapıda olacağı yönündeki iddialar, Sony’nin kendi oyunlarının rakip platformlarda oynanmasını istememesine yol açmış olabilir.

Peki siz bu karar hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.