Tümü Webekno
Paen Protein Brownie Mix'lerde indirim! Protein Ocean'da özel indirimler! Void'da indirimler!

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Oyun

Bir Devir Daha Kapandı: PlayStation Oyunları Artık PC'ye Gelmeyecek!

Uzun süredir PlayStation özel oyunları PC'ye geliyordu fakat Sony almış olduğu yeni kararla bu stratejiyi değiştirmeye hazırlanıyor.

Bir Devir Daha Kapandı: PlayStation Oyunları Artık PC'ye Gelmeyecek!
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Sony, oyun dünyasında dengeleri değiştirebilecek önemli bir karara imza attı. İddialara göre şirket, tek oyunculu büyük yapımlarını PC’ye getirme stratejisinden geri adım atıyor. Bu değişiklikle birlikte merakla beklenen Ghost of Yotei ve Saros PC'ye gelmeyecek ve yalnızca PlayStation'a özel kalacak.

Daha önce pek çok PlayStation oyunu PC'ye gelmişti ancak bu yeni kararla birlikte yaklaşan Marvel's Wolverine ve PlayStation Studios imzası taşıyan diğer büyük tek oyunculu yapımlar da konsol özel olmaya devam edecek.

Çok oyunculu oyunlar PC’ye gelmeye devam edecek

2

Sony aslında tamamen PC’den çekilmiyor. Şirketin çok oyunculu projeleri PC’ye gelmeye devam edecek. Örneğin Marathon ve Marvel Tokon: Fighting Souls PC’de de yayınlanacak.

Ayrıca PlayStation’ın yayıncılığını üstlendiği bazı üçüncü taraf yapımlar da PC’ye gelmeye devam edecek. Bunlar arasında Death Stranding 2: On the Beach ve Kena: Scars of Kosmora yer alıyor.

Kararın arkasındaki neden ne?

2

Bu strateji değişikliğinin temel nedeni finans. Sony’nin son dönemde PC’ye çıkardığı oyunların satış rakamları, ilk portlar kadar güçlü olmadı. 2025 yılında PC’ye gelen beş PlayStation oyununun büyük bölümü tek oyunculu yapımlardı ve beklentileri tam olarak karşılayamadı.

Bunun yanında rekabet faktörü de önemli. Yeni Xbox konsolunun PC ile hibrit bir yapıda olacağı yönündeki iddialar, Sony’nin kendi oyunlarının rakip platformlarda oynanmasını istememesine yol açmış olabilir.

Sosyal Medyada Viral Olan Bebek Maymun Punch'ın Oyunu Yapıldı: Hemen Ücretsiz Oynayabilirsiniz! Sosyal Medyada Viral Olan Bebek Maymun Punch'ın Oyunu Yapıldı: Hemen Ücretsiz Oynayabilirsiniz!
Efsane Oyun CS:GO, Steam'e Geri Döndü! Efsane Oyun CS:GO, Steam'e Geri Döndü!

Peki siz bu karar hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

Playstation Oyunlar

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

"%10 Hız Sınırı Toleransı Kaldırıldı" Haberleri Ortalığı Karıştırdı: İşte Olayın Aslı ve Bilmeniz Gerekenler

"%10 Hız Sınırı Toleransı Kaldırıldı" Haberleri Ortalığı Karıştırdı: İşte Olayın Aslı ve Bilmeniz Gerekenler

Mart 2026 Suzuki Fiyat Listesi: S-Cross'a İndirim Geldi!

Mart 2026 Suzuki Fiyat Listesi: S-Cross'a İndirim Geldi!

Mart 2026 MINI Fiyat Listesi: Countryman Fiyatı 600 Bin TL Düştü!

Mart 2026 MINI Fiyat Listesi: Countryman Fiyatı 600 Bin TL Düştü!

351 TL Değerindeki Bir Oyun Daha Steam'de Ücretsiz Oldu (Hemen Kütüphanenize Ekleyin)

351 TL Değerindeki Bir Oyun Daha Steam'de Ücretsiz Oldu (Hemen Kütüphanenize Ekleyin)

Efsane Oyun CS:GO, Steam'e Geri Döndü!

Efsane Oyun CS:GO, Steam'e Geri Döndü!

Samsung Yeni Kaydırılabilir Ekranlı Telefon Konseptini Tanıttı [Video]

Samsung Yeni Kaydırılabilir Ekranlı Telefon Konseptini Tanıttı [Video]

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
Mackolik MatchEndirect Mynet Onedio Webtekno Yemek.com