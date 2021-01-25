Fırtına-2 adlı yerli obüsün teslimatı sırasında ortaya çıkan bilgilere göre BMC, BMC Power tarafından geliştirilen 400 ve 600 beygirlik yerli motorları askeri araçlara entegre edip test etmeye başlamış durumda.

Türk savunma sanayisinin en önemli üreticilerinden BMC, kendi üretimi araçlarına yerli motorlar entegre etmeye başladı. Yeni nesil Fırtına obüsü (Fırtına-2) teslimatı için düzenlenen tören ve sonrasında Milli Savunma Bakanlığı Arifiye Yerleşkesi BMC İşletmesine gerçekleştirilen ziyaret, BMC'nin yürütmekte olduğu çalışmaları gün yüzüne çıkardı.

AA tarafından aktarılan bilgilere göre BMC Power, Vuran 4x4 araçlara güç verecek olan 400 beygir gücündeki Vuran isimli motorun geliştirme çalışmalarında sona gelmiş durumda. BMC, halihazırda Vuran 4x4’ün yerli motordan güç alan versiyonunu test sürüşüne çıkarırken farklı arazi koşullarındaki performansı mercek altına alınıyor.

BMC, askeri araçlara güç verecek 1000 ve 1500 beygirlik iki yeni motor geliştiriyor

BMC’nin bir 8x8 taktik tekerlekli zırhlı araç üzerinde çalıştığı zaten biliniyordu. Söz konusu araç, tören sırasında ilk kez görülürken, bu araçta kullanılacak yerli motor hakkında da bilgiler paylaşıldı. Buna göre 600 beygir gücündeki "Azra" isimli motor, tank taşıyıcı araçlara entegre ediliyor.

BMC Power, bir yandan mevcut 400 ve 600 beygir güç üreten motorlarını araziye sürmeden önce testlerine devam ederken bir yandan da 1000 ve 1500 beygir güç üretecek yeni motorlar için çalışmalarına devam ediyor. Şu an için bu motorlar hakkında resmi bir bilgi paylaşılmış değil.