BMC’nin Yerli Üretim SUV’u ‘Tulga’ Fuarda Sergilendi

MÜSİAD Expo 2020'de göz dolduran yeni bir araç, BMC'den geldi. Şirket, yerli üretim olan SUV modeli Tulga'yı, MÜSİAD Expo 2020 kapsamında sergilemeye başladı. Zırhlı yapıda olan 4x4 SUV, özellikleri ve tasarımıyla kendine hayran bırakmayı başarıyor.

Dün itibarıyla başlayan MÜSİAD Expo 2020 Fuarı, otomobil tutkunlarını heyecanlandıracak anlara sahne oluyor. Önce Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yerli otomobili GÜNSEL'e ev sahipliği yapan fuarda bu kez de BMC'nin yerli üretim zırhlı SUV modeli görücüye çıktı. "Tulga" olarak isimlendirilen SUV, tasarımı ve teknik özellikleriyle otomobil hayranlarını kendine hayran bırakacak türden.

Tulga, "miğfer" anlamına gelen bir kelime. Aracın zırhlı yapısı da miğferle zaten özdeşleşiyor. Yaklaşık 8 ton ağırlığında olan araç, oldukça heybetli yapısıyla 7 kişiyi taşıyabilme özelliğine sahip. 4 silindirli devasa bir dizel motordan güç alan araç, 2500 devirde 250 beygir gücünde çalışabiliyor. 4,2 litrelik motor, 6 ileri otomatik şanzıman ile destekleniyor. Bu canavarın maksimum hızı ise saatte 130 kilometre olarak açıklandı.

BMC'nin yerli canavarı Tulga işte böyle görünüyor

BMC'nin yeni canavarında 16,5 inçlik lastikler kullanılıyor. Bu bağlamda çok ağır arazi koşullarında bile zorlanmayan araç, diferansiyel kilidi, çift salıncak, kurtarma vinci ile kamera farkındalık sistemi gibi teknik özelliklerle doldurulmuş. Ayrıca 24 volt 100 amperlik iki adet aküye sahip olan Tulga, 180 amper elektrik üretimi yapabiliyor.

Tulga'nın kendisi kadar zırhı da oldukça gelişmiş bir yapıya sahip. Örneğin bu canavar, balistik saldırılara bile dayanıklı şekilde tasarlanmış durumda. Ayrıca yanmaz bir boyaya sahip olan Tulga'nın dört lastiği patlasa da yoluna devam edebiliyor. Araç, günümüz teknolojilerinin de büyük bir bölümünü içeriyor. Örneğin geri görüş kamerası, hız sabitleme, şerit takibi, kör nokta uyarı sistemi, park sensörü, ayarlı direksiyon ve USB bağlantı desteği gibi özellikler, BMC Tulga'da bulunuyor.

Tulga, kolluk kuvvetlerinin yeni gözdesi olacak

Fuarda bulunan BMC yetkililerinden yapılan açıklamalara göre yerli üretim SUV Tulga, sivillere satılmayacak. Yani milyonlarca TL'yi gözden çıkarabiliyor olsanız bile bu araca sahip olamayacaksınız. Şirket yetkilileri, aracın askeri amaçlarla üretildiğini, personel taşımak ve devriye atmak için kullanılacağını ifade ediyorlar. Aracın fiyatı ise şu an için bilinmiyor.