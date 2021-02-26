Yeni BMW 128ti'ın Sınırları Zorlayan Kalkış Testi [Video]

Volkswagen Golf GTI'ın en dişli rakibi olacak yeni BMW 128ti'nin ne kadar iddialı olduğunu kanıtlayacak yeni bir video yayınlandı. Yayınlanan hızlanma videosunda 0-100 kilometre hıza 6,1 saniyede çıkan BMW 128ti, Golf GTI'ın standart donanımını geride bırakmayı başardı.

Volkswagen’in en iddialı otomobil modeli Golf GTI’ya bir başka Alman otomobil devi BMW’den güçlü bir rakip geldi. BMW 128ti olarak adlandırılan önden çekişli yeni otomobil, hot hatch yani sportif hatchback piyasasına yeni bir soluk getirdi.

Yeni BMW 128ti, M donanımına sahip olmamasına rağmen markanın en iddialı otomobillerinden birisi olacak ve son yapılan kalkış testlerine göre BMW’nin en yeni modeli, Golf GTI’a rakip olabilir ve hatta gerisinde bile bırakabilir.

265 beygir gücündeki BMW 128ti, 0 - 100 km hıza 6,1 saniyede çıkıyor

Yapılan hız testleri BMW 128ti’nin gerçek verilerini tam anlamıyla yansıtmıyor ancak fabrika verileri ile hız testinden alınan veriler karşılaştırıldığı zaman 128ti’nin BMW’yi şimdiden mutlu ettiğini söyleyebiliriz.

BMW’nin sunmuş olduğu fabrika verilerinde aracın 0’dan 100 kilometre hıza 6 saniye civarında çıkması bekleniyordu ve gerçekleştirilen hız testinde BMW 128ti bu hıza sadece 6,1 saniyede çıkıyor. BMW 128ti, Golf GTI'ın standart donanımını gerisinde bırakmayı başarsa da DSG şanzımanlı Clubhouse donanımının sahip olduğu rekoru hala geçebilmiş değil.

2.0 turbo benzinli motora sahip BMW 128ti, 265 beygir gücünde ve aynı zamanda 400 nm tork üretiyor. Yeni BMW 128ti’ın test edildiği videoyu aşağıda izleyebilirsiniz.

BMW 128ti hızlanma testi