Mart 2026 SsangYong (KG MOBILITY) Fiyat Listesi: Yeni Arabalar Geldi, Fiyatlar Yükseldi!

SsangYong (KG MOBILITY), mart ayı boyunca geçerli olacak güncel fiyatlarını açıkladı. Firma bu ay zam yaptı. Çünkü ürün gamı, genel olarak 2026 model otomobillerle yenilenmiş durumda.

Şimdilerde KG MOBILITY olarak anılıyor olsa da milyonların hafızasında SsangYong olarak bilinen Güney Koreli otomobil üreticisi, mart ayı boyunca geçerli olacak güncel fiyat listesini açıkladı. Ürün gamını 2026 model otomobillerle güncelleyen firma, bu ay genel olarak fiyat artışı yoluna gitti.

Peki SsangYong (KG MOBILITY) güncel fiyat listesi ne durumda? Bu içeriğimizde, daha çok SUV modellere sahip SsangYong (KG MOBILITY) Mart 2026 sıfır otomobil fiyatlarına bakacağız. Fiyatları SsangYong resmî internet sitesinden aldığımızı ve bu içeriği düzenli olarak güncelleyeceğimizi belirtelim.

SsangYong (KG MOBILITY) fiyatları - Mart 2026

Model Şubat Başlangıç Fiyatı Mart Başlangıç Fiyatı Korando 2.260.432 TL 2.360.432 TL Torres 2.795.432 TL 2.945.432 TL Tivoli 1.790.432 TL 2.009.432 TL Torres EVX 2.442.439 TL 2.487.269 TL Actyon * 3.160.432 TL 3.160.432 TL

2025 model olarak satışı devam ediyor.

Korando fiyatı - Mart 2026:

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat 1.5L 163 HP 4x2, Benzinli Titanium, Otomatik 2.360.432 TL

SsangYong (KG Mobility) Korando, kompakt boyutları ve güçlü motor seçenekleriyle öne çıkan bir C-SUV olarak karşımıza çıkıyor. 163 HP’lik 1.5 benzinli motor ve otomatik şanzıman ile satın alabileceğiniz otomobil, 5 yıldızlı güvenlik, geniş donanım seçenekleri ve dijital kokpiti ile dikkat çekiyor.

Torres fiyatı - Mart 2026:

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat 1.5L 163 HP 4x2, Benzinli -, Otomatik 2.945.432 TL

KG Mobility (SsangYong) Torres, markanın orta boy SUV segmentindeki otomobili olarak biliniyor. 163 beygir gücündeki 1.5 litrelik motordan güç alan otomobil, üst donanım seçeneğinde 4x4 versiyona da sahip. Büyük bagajı ve konforlu sürüşü ile Torres, tüketicileri uzun yolda da üzmeyecek bir model.

Torres EVX fiyatı - Mart 2026:

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat 152,2 kW (206,9 HP) 4x2, Elektrikli (2026) Panoramik Cam Tavan ve Uzaktan Erişim, Otomatik 2.487.269 TL

KG Mobility Torres EVX, yukarıda bahsettiğimiz Torres'in tamamen elektrikli versiyonlu. Benzinli versiyona kıyasla daha farklı bir yüze sahip olan otomobil, 207 HP güç ve 73,4 kWh bataryasıyla yaklaşık 462 km menzil sunuyor. Geniş ekranı, 5 yıldız güvenlik seviyesi ve yüksek çekme kapasitesi ile Torres EVX, güçlü bir SUV arayanlar için oldukça ilgi çekici bir model. .

Actyon fiyatları - Mart 2026:

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat 1.5L 163 HP 4x4, Benzinli -, Otomatik 3.160.432 TL 1.5L 163 HP 4x4, Benzinli - (Panoramik Cam Tavan), Otomatik 3.460.432 TL

Markanın amiral gemisi SUV modeli olan Actyon, şık coupe SUV tasarımı ve geniş iç mekânıyla dikkat çekiyor. 163 HP’lik 1.5 litre turbo motoru, 4x4 çekiş sistemi ile sunulur; 1.570 litreye ulaşabilen bagaj hacmi ve ferah yapısı ile ön plana çıkan Actyon'ın tek olumsuz yanı, yakıt tüketiminin nispeten yüksek olması. Ancak karakteristik yapısı, bu dezavantajı unutturabilir.

Tivoli fiyatları - Mart 2026:

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat 1.5L 161 HP 4x2, Benzinli Deluxe, Otomatik 2.009.432 TL

2026 KG Mobility (SsangYong) Tivoli, şehir yaşamına uygun, kompakt ve şık bir crossover. 161 HP’lik 1.5 turbo benzinli motoruna ek olarak 4,22 m uzunluğu, sınıf ortası bagaj hacmi ve ergonomik iç tasarımıyla pratik bir kullanım sunar. Aktif güvenlik özellikleriyle donatılan Tivoli, şehir için ekonomik ve güvenilir bir SUV alternatifi olarak düşünülebilir.