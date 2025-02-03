Borderlands 4’ün Proje Direktörü, oyunun "milyarlarca silah ve aksesuar" içereceğini açıkladı. Bunun yanı sıra yapımdan başka detayları da paylaştı.

Gearbox Software ve 2K imzalı çok sevilen FPS serisi Borderlands’in yeni oyunu Borderlands 4, bu yıl içinde piyasaya sürülecekti. Henüz resmî bir tarih yoktu. Şimdiye kadar sadece birkaç fragman görmüştük.

Şimdi ise Borderlands 4’ün Proje Direktörü Anthony Nicholson’dan oyuna ilişkin önemli açıklamalar geldi. GamesRadar’a konuşan Nicholson, bekleyenleri heyecanlandıracak şeylerin oyunda olacağını aktardı.

“Borderlands 4’te milyarlarca silah ve aksesuar olacak”

Yöneticinin açıklamalarına göre Borderlands 4, oyuncuların onlardan beklediği kadar eğlenceli, abartılı senaryoları devam ettiren “eşsiz” bir deneyim sunacak bir oyun olacakmış. Bunun yanı sıra şimdiye kadarki en derin ve beceri gerektiren Borderlands oyunu olacağı da eklenmiş.

Ancak açıklamaların en çok dikkat çeken kısmı, Borderlands 4’ün “milyarlarca silah ve aksesuar”a sahip olacak olması. Nicholson’ın burada abartıp abartmadığını bilmiyoruz. Önceki oyunlarda silah sayısı gerçekten fazlaydı. Zaten Borderlands, gereksiz fazla loot bulundurmasıyla bilinen bir oyundu. Örneğin Borderlands 3’te 1 milyarın üzerinde silah vardı. Ancak sadece 6 çeşit mermi türü bulunuyordu. Nicholson’ın belirttiği “milyarlar” ifadesi gerçekten ilginç.

Henüz hakkında çok fazla detay bulunmayan Borderlands 4, Kairos gezegeninde geçiyor. Gearbox, bu oyuna biraz daha ciddi yaklaşmış ancak serinin o çılgın ve tuhaf havasını korumaya çalışmış. Piyasaya sürüldüğünde beklentileri karşılayıp karşılamayacağını göreceğiz.

Borderlands 4 fragmanı