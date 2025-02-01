İddiaya göre bu yılın en çok beklenen Xbox özel oyunlarından biri olan Fable, ilk günden PlayStation 5 için de çıkabilir.

Microsoft, Xbox’ta uyguladığı “özel oyun” yaklaşımından yavaş yavaş uzaklaşmaya başlamıştı. Bu kapsamda bazı oyunlarını PlayStation gibi diğer platformlara getirdiğini görmüştük. Hatta geçtiğimiz günlerde en büyük Xbox özel oyunlarından olan Forza Horizon 5’in PlayStation 5’e geleceği duyurulmuştu.

Şimdi ise bu konuda yepyeni bir iddia ortaya atıldı. En çok beklenen Xbox özel oyunlarından olan Fable’ın da PlayStation’a geleceği öne sürüldü. Aslında bu zaten konuşulan bir şeydi ancak yeni iddia, PS5 sahiplerinin beklemeden oyuna erişebileceğini söylüyor.

İlk günden PlayStation’a ve Nintendo’ya geleceği konuşuluyor

İddiaya göre Xbox Game Studios imzası taşıyan ve bu yıl içinde piyasaya sürülmesi beklenen yeni Fable oyunu, daha ilk günden PlayStation 5 ve Nintendo Switch 2 için çıkış yapabilir. İddia, İspanya’nın en büyük oyun kaynaklarından biri olan Vandal’dan geliyor.

Kaynak, oyunun PS5 için geliştirme süreçlerinin çoktan başladığını eklemiş. Buna göre diğer oyunlarda gördüğümüz ilk olarak sadece Xbox’a özel olma yaklaşımı bu oyunda olmayabilir. Daha önce diğer kaynaklar da Fable’ın PS5’e gelebileceği bilgisini paylaşmıştı.

Fable’ın PS5’e gelme ihtimali gayet yüksek görünüyor. Ancak burada şüpheyle yaklaşılması gereken konu ilk günden gelip gelmeyeceği. O yüzden hemen bu iddiaya kesin dememek lazım. Doğru çıkıp çıkmayacağını bekleyip göreceğiz.