Borderlands 4’ün olası 80 dolarlık fiyatı üzerine yapılan açıklama maddi durumu kısıtlı oyuncuların tepkisine yol açtı. Gearbox CEO’su Randy Pitchford’un “gerçek hayran bir yolunu bulur” ifadesi, oyun fiyatları tartışmasını yeniden gündeme taşıdı. Açıklaması oyuncular arasında uzun süre konuşulacak gibi görünüyor.

Borderlands serisinin geliştiricisi Gearbox'un CEO'su Randy Pitchford, oyun fiyatlarıyla ilgili yaptığı bir yorumla oyuncu camiasında tepki çekti. Yeni oyunun 80 dolarlık fiyat etiketine dair söyledikleri, özellikle maddi durumu kısıtlı oyuncuların canını sıktı.

Pitchford, X’te yaptığı bir paylaşımda bir oyuncunun fiyatla ilgili yorumuna “Gerçek bir hayransan, bir yolunu bulursun” diyerek yanıt verdi. Bu sözlerini savunmak için de 1991’de dondurmacıda çalışırken 80 dolara bir oyun aldığını örnek gösterdi. Ancak geçmişi ve o dönemdeki yaşam koşulları göz önüne alındığında, bu örnek pek çok kişi tarafından bugünün gerçekleriyle bağdaşmayan bir kıyaslama olarak görüldü.

80 dolarlık fiyat, birçok oyuncu için erişilmesi zor

Dünyada milyonlarca insan yoksulluk sınırının altında yaşıyor ve 80 dolarlık bir oyuna ulaşmak onlar için hiç de kolay değil. Tek başına yaşayan birinin ortalama aylık giderleri zaten aldığı maaşla pek uyuşmuyor. Hâl böyle olunca da oyunlar, bazıları için basit bir eğlence değil, artık lüks sayılabilecek bir şey hâline geliyor. Pitchford’un bu gerçeği göz ardı ettiği düşünülüyor ve bu yüzden sözleri ciddi şekilde eleştiriliyor.

Borderlands 4’ün gerçekten 80 dolara satılıp satılmayacağı henüz netleşmiş değil. Pitchford, fiyat konusunun kendi kararı olmadığını söylüyor ama yaptığı açıklama ile oyuncular arasında uzun süre konuşulacak gibi görünüyor.