Borderlands Science'ın İstatistikleri Paylaşıldı

Borderlands 3'ün mini oyunu Borderlands Science ile insanlar hem oyun oynuyor, hem de çözdükleri bulmacalarla bilime katkı sağlıyor. 2K ve Gearbox, mini oyuna dair dikkat çekici istatistikleri paylaştı.

Borderlands 3'e geçtiğimiz ay oyuncuların insan bağırsak mikrobiyomunu haritaladıkları Borderlands Science adlı yeni bir mini oyun eklendi. Oyundan alınan verilerin, gerçek hayatta insan bağırsağı üzerinde yapılan araştırmalar için çeşitli tıbbi durum ve hastalıkların daha iyi anlaşılmasına yardımcı olabileceği umuluyor.

Borderlands Science, oyuncularına Borderlands 3'te harcayabilecekleri oyun içi paralar kazanmak için DNA ipliklerine dayalı basit blok bulmacaları sunuyor. Farklı nükleotidleri temsil eden renkli kutucukları kendi sütunlarında sıralamaya çalışıyorsunuz. Bu çözümler, bilim insanlarının her bir mikrop arasındaki benzerlik derecesini tahmin etmelerine yardımcı oluyor.

Borderlands Science'tan çarpıcı istatistikler paylaşıldı

Yayıncı 2K ve geliştirici Gearbox, bilime hizmet eden mini oyundan çarpıcı istatistikler paylaştı. Buna göre Borderlands 3 oyuncuları, mini oyun yayınlandığından bu yana 36 milyondan fazla bulmaca çözdü. Bu, Borderlands Science'ta günde ortalama 1,2 milyon bulmaca çözüldüğü anlamına geliyor.

Yapılan basın açıklamasına göre, Borderlands Science'ı toplam 700 binden fazla oyuncu oynadı. Oyuncular, insan bağırsak mikrobiyomunu haritalamak için oyunun başında toplamda 86 yıldan fazla zaman harcadı. Sadece son iki haftada yaklaşık 250 bin yeni oyuncu geldi ve bu da projeye önemli ölçüde destek sağladı.

Borderlands Science'ın araştırmalara yardımcı olması için seçilmesinin arkasındaki sebep, bilgisayarların bu verileri düzenlemede etkili olamaması ve sonraki analizleri bozabilecek çok sayıda küçük hata yapabilmesi. Ayrıca oyundan elde edilen veriler yapay zeka algoritmalarını daha verimli bir şekilde eğitmeye yardımcı oluyor.

Borderlands Science, McGill Üniversitesi, Massively Multiplayer Online Science ve The Microsetta Initiative iş birliği ile geliştirildi. Gearbox ve 2K oyunun yayılmasında büyük katkı sağlayarak projeyi destekledi.

Borderlands Science fragmanı: