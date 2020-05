Popüler oyun serisinden uyarlanan Borderlands filminde Lilith karakteri için Cate Blanchett'in adı geçmeye başladı. Gearbox, sosyal medya hesabından Blanchett'in Lilith rolü için Lionsgate ile görüştüğünü doğrular nitelikte bir paylaşım yaptı.

Borderlands film uyarlamasında Lilith karakterini Cate Blanchett'in oynayacağına dair söylentiler bir süre önce ortaya atılmıştı. Filmin yapımcısı Lionsgate, dedikodular hakkında yorum yapmayı reddetse de Borderlands oyunlarının geliştiricisi Gearbox, yıldız oyuncunun filmin kadrosuna katılabileceğinin sinyallerini verdi.

Gearbox'ın Twitter hesabı, Borderlands filmi için Cate Blanchett'ın Lionsgate ile görüşme aşamasında olduğunu öne süren bir haber paylaştı. Gearbox CEO'su Randy Pitchford ve Take-Two başkanı Strauss Zelnick'in filmin baş yapımcıları olduğu düşünüldüğünde, yapılan paylaşım Cate Blanchett'in Lionsgate ile görüştüğünü doğruluyor olabilir.

Cate Blanchett'in Borderlands kadrosuna katılma ihtimali Gearbox'ı heyecanlandırdı

Gearbox, Cate Blanchett'ın haberini paylaştığı gönderisine, "Bu haberler için inanılmaz heyecanlıyız! Borderlands inanılmaz bir film olmak için şekilleniyor!" ifadesini kullandı. Eğer Blanchett filmde rol alırsa, ilk kez bir video oyunu uyarlamasında oynamış olacak.

Geçmişte birçok yıldız, oyunlardan uyarlanan filmlerde rol aldı. Jake Gyllenhaal, Prince of Persia: The Sands of Time filminde, Milla Jovovich, Resident Evil serisinde, Ryan Reynolds Pikachu rolünde, Angelina Jolie ise Lara Croft rolünde oynadı. Ayrıca Tom Holland yaklaşmakta olan Uncharted filminde Nathan Drake olarak karşımıza çıkacak. Daha önce Thor: Ragnarok filminde Thor'un ablası Hela rolünü canlandıran Blanchett, bu kez oyun dünyasına adım atacak gibi görünüyor.

Henüz yeni Borderlands filmi hakkında birçok şey perde arkasında ama Borderlands serisinin şiddetli yanı ve mizahı muhakkak filmde de karşımıza çıkacaktır. Borderlands filminin yönetmen koltuğunda Eli Roth oturuyor. Filmin yapımcılığını ise Avi Arad, Ari Arad ve Erik Feig üstlendi.