Borderlands Science ile Bilime Katkıda Bulunabilirsiniz

Hem oyun oynamayı hem de bilimi sevenlerdenseniz oyun oynarken bilim insanlarına yardım edebilme fırsatınız bulunuyor. Borderlands Science sayesinde gelecekte birçok soruna çözüm olabilecek araştırmaların gerçekleştirilmesine yardımcı olabilirsiniz.

Bazı insanları bilgisayar oyunları, bazı insanları bilim, bazı insanlarıysa hem bilgisayar oyunları hem de bilim heyecanlandırır. Bilgisayar oyunları oynamayı seven bilim tutkunları için Borderlands 3 ile birlikte bilim insanlarına yardım etme fırsatı doğuyor.

Borderlands oyunun geliştirici stüdyosu olan Gearbox; McGill Üniversitesi, Massively Multiplayer Online Science ve The Microsetta Initiative ile insan vücuduyla ilgili araştırmaları Borderlands Science’ta toplamak için iş birliği yaptı.

Borderlands Science ile bilim insanlarına yardım etmek:

Gearbox tarafından yapılan açıklamaya göre insan bağırsağındaki mikropları haritalandırarak bilim insanlarının bu ekosistemleri daha iyi anlamasına yardımcı olunabilir. Bu sayede gelecekteki araştırmalar için altyapı hazırlanabilir. Bugünden itibaren Borderlands 3 oyuncuları, 3. Sığınak’taki Dr. Tannis’in laboratuvarında DNA dizileri temel alınarak oluşturulmuş blok bulmacalarını çözebilirler. Oyuncular, çözdükleri bu bulmacalarla bilim insanlarının gerçek hayatta karşılaştıkları zorlukları aşmalarına yardımcı olabilecekler.

Yukarıdan izleyebileceğiniz videodan da anlayabileceğiniz üzere farklı nükleotidleri temsil eden renkli kutucukları kendi sütunlarına getirmeye çalışacaksınız. Ayrıca bu kutucukları her zaman doğru bir şekilde sıralamak mümkün değil ancak bu bulmacaların çözülmeye çalışılması, gerçek dünyadaki bilgisayar analizlerinde yapılan hataların belirlenmesine yardımcı olacak.

Ayrıca bu bulmacaları çözerek hem bilime ve bilim insanlarına yardımcı olabileceksiniz hem de oyun içindeki ödülleri kazanabileceksiniz. Özellikle gerekli olmadığı sürece evlerimizden çıkmamamız gereken şu günlerde hem oyun oynayıp hem de bilim insanlarına yardımcı olmak iyi bir aktivite olabilir. Borderlands Science ile ilgili detayların yer aldığı sayfaya buradan ulaşabilirsiniz.