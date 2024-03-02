Operatörlerin, BTK'nin 1 Nisan'da tavan fiyat açıklaması yapmasının ardından büyük bir zam yapması bekleniyor.

Taahhütten kaçtığımız günlerden taahhüt kovalamaya döndüğümüz şu günlerde uygun fiyat ve uzun vade veren ne varsa üstüne yükleniyoruz. Buna en çok da internet ve telefon paketleri konu oluyor. Zira bunlarda taahhüt olmadığı zaman her ay artarak ilerleyen ücretler görmeye alışığız.

Sabah’ın haberine göre bu ücretler, BTK’nin açıklayacağı tavan fiyata göre zamlanacak ve önümüzdeki 1 Nisan’da artacak. Söz konusu haberde operatörlerin temelde oldukça kârlı ilerlediklerine de dikkat çekiliyor. Söylenene göre daha bu zam gelmeden önce bile ücret tariflerinde -geçtiğimiz yıla göre- yüzde 150 oranında zam yapılmış.

Konuşma ve SMS için tavan fiyat var, internet ücretleri serbest piyasaya bağlı.

Güncel olarak yurt içi aramaların dakikası 2,45 TL, yurt dışı aramaların dakikası 24,57 TL, SMS fiyatı ise 1,75 TL. Bunlar, BTK’nin nisan ve ekim ayları olmak üzere 6 ayda bir yayımladığı Mobil Elektronik Haberleşme Hizmetleri Azami Ücret Tarifesi bildirgesiyle belirleniyor ve 1 Nisan’da gelecek zamın ardından yeni zamlı paketlerle güncellenmiş hâlde sunulacaklar.

İnternet ücreti ise o bildirgeye dahil değil. O, Elektronik Haberleşme Kanunu çerçevesinde serbest piyasa koşullarıyla işleniyor. O yüzden de internet ücretlerinin kaderini henüz kestiremiyoruz.

Zamdan bir süre daha korunmak isteyenlere, nisan ayından önce taahhütlerini yenilemeleri veya uzatmaları öneriliyor.

BTK verilerine göre operatörler oldukça kârlı ilerliyor.

2023’ün üçüncü çeyreğindeki veriler; TT Mobil, Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone’un toplam satış gelirinin 48,3 milyar TL olduğunu gösteriyor. Pay tarafında ise TT Mobil 8,5 milyar, Turkcell 15,7 milyar, Türk Telekom 10,1 milyar, Vodafone da 14,5 milyar paya sahip.

Tüketiciler Derneği Başkanı Levent Küçük, kullanılmayan dakika ve internetin iadesinin yapılmasının gerektiğini de şu sözlerle belirtti:

“Operatörler paket ve tarifelerine ortalama yüzde 150 zam yaptı. Bu rakamın daha da arttığı oluyor. Ayrıca operatörler pakette kullanılmayan internet ve dakikaların sonraki aya aktarılmasını ya da kullanılmayan kısmın para iadesini de yapmıyor. Örneğin operatör vatandaşa 20 gigabayt internet satıyor, ancak vatandaş ay sonunda 10 gigabayt tüketse dahi tümünün parasını alıyor. Yani vatandaş kullanmadığı bir hizmet için de para vermiş oluyor. Bu uygulamaya son verilmeli.”

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