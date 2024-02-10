AB'nin Type-C kararı sonrası BTK, ülkemizdeki kullanıcıları sevindirecek bir taslak hazırladı.

Avrupa Birliği’nin zorlaması neticesinde, şarj cihazı değiştirmede en inatçı akıllı telefon markası olan Apple bile iPhone’larda Lightning girişini bırakıp Type-C girişi kullanmak zorunda kaldı. Söz konusu düzenleme sayesinde de yeni üretilen elektronik aletlerde Type-C girişleri görüyoruz. Bu zorlamanın ardından bir hamleyi de Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) yaptı.

Telsiz Ekipmanları Yönetmeliği için değişiklik yapılmasına yönelik bir taslak hazırlayan BTK, şarj cihazlarının ve bu taslağa dahil olan elektronik cihazların satışına yönelik bir alternatifi de bu taslağa dahil etti.

Şarj cihazı olmadan elektronik alet alınabilecek.

Telsiz ekipmanlarında belirli kategori ve sınıfları kapsayan bu taslakta söz konusu ekipmanların şarj cihazı olmadan da piyasaya sürülmesi bekleniyor. Bunun neticesinde tüketiciye, aynı ekipmanı şarj cihazı olmadan satın alma imkânı da sunulacak. Yani evinizde Type-C kablo ve adaptör olduğu sürece en azından bu kısımdan tasarruf edebilirsiniz.

Türkiye Gazetesi’nin haberine göre altta görebileceğiniz ekipmanlar, şarj kapasitelerine ilişkin düzenlemelere uygun biçimde imal edilecek. Bu düzenleme neticesinde harici satın alınabilen şarj cihazları da diğer aksesuarlarla uyumlu çalışacak.

Son olarak da AB’nin düzenlemesiyle paralel olarak; mobil telefonlar, tabletler, dijital kameralar, kulaklıklar, mikrofonlu kulaklıklar, taşınabilir video oyun konsolları, taşınabilir hoparlörler, e-Kitap okuyucular, klavyeler, fare (mouse) cihazları, taşınabilir navigasyon sistemleri, kulak içi kulaklıklar ve dizüstü bilgisayarlar, Type-C ile uyumlu olacak.

Yönetmeliğin; telefon, tablet ve dijital kamera gibi ürünler için 28 Aralık 2024 itibarıyla uygulamaya girmesi bekleniyor. Sadece Laptop’lar özelinde ise 28 Nisan 2026 tarihinden itibaren uygulanacak.

Yine Türkiye Gazetesi’nin verisine göre Türkiye’de bir yılda yaklaşık 15 milyon cep telefonu satılıyor. Ortak şarjla potansiyel atık şarj cihazı üretiminde yaklaşık 1,5 milyon adet düşüş bekleniyor. Oranın %50 olması hesaba katıldığında üretimin yılda yaklaşık 7,5 milyon adet ile 1 milyar 125 milyon TL tasarruf sağlaması bekleniyor. Sizin düşünceleriniz neler?