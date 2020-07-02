Yakında yürürlüğe girmesi beklenen sosyal medya düzenlemesi ile birlikte BTK, kamu yararına olacağına karar verdiği durumlarda WhatsApp, Netflix ve Telegram gibi şebekeler üstü hizmetleri engelleyebilecek.

Sabah saatlerinde sizlere aktardığımız haberimizde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sosyal medya platformlarına yönelik gerçekleştirdiği sert çıkışının ardından hayatımıza gireceğini öğrendiğimiz yeni sosyal medya düzenlemesinin detaylarından bahsetmiştik. Yeni detaylar ortaya çıktıkça, düzenlemenin hayatımızı ne denli etkileyeceğini de öğrenmiş oluyoruz.

5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanunu ile 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu üzerinde değişiklikler yapılmasını öngören düzenleme, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na (BTK) yeni yetkiler kazandırmış olacak.

BTK; WhatsApp, Netflix, Telegram gibi 'şebekeler üstü hizmetleri' engelleyebilecek

Düzenleme ile birlikte hayatımıza, “İnternet erişimine sahip abone ve kullanıcılara, işletmecilerden veya sağlanan internet hizmetinden bağımsız olarak bir yazılım vasıtası ile sunulan; sesli, yazılı, görsel iletişim kapsamındaki kamuya açık elektronik haberleşme hizmetleri veya yazılım platformu vasıtasıyla sunulan uygulama hizmetleri.” olarak tanımlanan ‘şebekeler üstü hizmet’ terimi girmiş olacak.

Hukukçulara göre şebekeler üstü hizmet ifadesi, WhatsApp, Netflix ve Telegram gibi internet üzerinden verilen hizmetleri kapsıyor. Üstelik yeni düzenlemede yer alan “Kurum (BTK) kamu yararı gereklerini göz önünde bulundurarak şebekeler üstü hizmet sunumuna ilişkin gerekli düzenlemeleri yapmaya, yetkilendirilmeksizin şebekeler üstü hizmet sunumunun engellenmesine ilişkin tedbirleri almaya, gerektiğinde işletmecilere Kurum düzenlemelerinde öngörülen tedbirlerin alınması için yükümlülük getirmeye yetkilidir.” maddesi, BTK’nın söz konusu hizmetlere erişim engeli getirme yetkisi olacağını gösteriyor.