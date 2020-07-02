Sosyal Medya Yasasının Detayları Gün Yüzüne Çıktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sosyal medya ile ilgili düzenleme açıklaması Türkiye'nin gündemine oturdu. Dün yapılan açıklamaların ardından şimdi de söz konusu düzenlemenin detayları ortaya çıktı. Buna göre yasa tasarısı, para cezası ve yasal temsilci gibi konular içeriyor.

Dün sizlerle paylaştığımız bir haberimizde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sosyal medyaya yaptığı sert çıkıştan bahsetmiştik. Erdoğan, konuyla ilgili yaptığı açıklamalarında sosyal medyayı ya kontrol altına almak ya da tamamen kapatmaktan bahsetmişti. Hatta yasal düzenlemenin de yolda olduğunu ifade eden Erdoğan, bu düzenlemenin yasama dönemi sona ermeden halledilmesini istediğini ifade etmişti.

Cumhurbaşkanının açıklamaları dün itibarıyla sosyal medyanın gündemine oturdu. Gerek siyasiler gerekse vatandaşlar, bu açıklamalarla ilgili görüşlerini sosyal medya aracılığıyla paylaştılar. Vatandaşların bir bölümü, bu kararı desteklediklerini ifade ederken diğer bölümü ise bu açıklamalara şiddetle karşı çıkarak sosyal medyanın kapatılmaması gerektiğini savundu. Şimdiyse Erdoğan'ın bahsettiği yasal düzenlemenin detayları ortaya çıktı.

Hükümetin sosyal medya düzenlemesinde neler var?

Dün itibarıyla Türkiye'nin gündemine oturan konu, sosyal medyanın kapatılacağını düşündürmüştü. Ancak durum çok da öyle olmayacak gibi görünüyor. Çünkü edinilen bilgilere göre hükümetin sosyal medya için hazırladığı yasa tasarısında kapatma ile ilgili herhangi bir şey yok. Oluşturulan taslak, daha çok kişisel verilerin korunması ve suçun önüne geçilmesi ile ilgili detaylara sahip.

Temsilci zorunluluğu geliyor

Hükümet yetkililerinin oluşturduğu yasa tasarında göze çarpan ilk detay; Facebook, Twitter ve Instagram gibi şirketlere getirilecek temsilci zorunluluğu. Hatta yetkililer, konuyla ilgili olarak da harekete geçmişler. Edinilen bilgilere göre Facebook ve Facebook çatısı altındaki Instagram, Türkiye'de temsilci bulundurma konusuna sıcak bakmış. Twitter ise bu durumdan pek de hoşlanmamış.

50 milyon euroya kadar para cezası

Hükümetin sosyal medya ile ilgili hazırladığı yasa tasarında yer alan bir diğer detay ise kesilecek cezalar. Edinilen bilgilere göre yetkililer, Avrupa'da benzer düzenlemelerin nasıl olduğuna bakmışlar ve Almanya ile Fransa'nın düzenlemelerini uygun bulmuşlar. Almanya'nın 2018 yılında yürürlüğe koyduğu düzenleme, sosyal medya platformlarında yer alan zararlı içeriklerin 24 saat içerisinde yok edilmesini, aksi takdirde 50 milyon euroya kadar para cezası kesilmesini içeriyor.

Fransa'nın sosyal medya düzenlemesinin biraz daha katı olduğunu söyleyebiliriz. Fransa yasaları; nefret söylemlerinin 24 saat, terör ve çocuk istismarı ile yapılan yanlış paylaşımların ise sadece 1 saat içerisinde kaldırılmasını emrediyor. Bu kurala uymayan platformlara içerik başına 1 milyon 250 bin euro para cezası kesiliyor.