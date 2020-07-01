Erdoğan'dan Sosyal Medya ile İlgili Çok Sert Açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya platformları ile ilgili çok sert açıklamalarda bulundu. Yeni bir yasa tasarısı üzerinde çalıştıklarını ifade eden Erdoğan, bu sayede sosyal medyada kontrol mekanizması oluşturulacağını söyledi. Erdoğan'ın açıklamalarındaki erişim engeli ibaresi ise dikkatlerden kaçmadı.

İnternet ve akıllı telefon kullanımının yaygınlaşması ile birlikte hayatımızın ayrılmaz bir parçası haline gelen sosyal medya, zaman zaman istenmeyen taciz ve hakaret olaylarının patlak vermesine neden oluyor. Şimdiyse Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan konuyla ilgili bazı önemli açıklamalar geldi. Erdoğan'ın açıklamalarına göre sosyal medya, denetim altına alınacak gibi görünüyor.

Genişletilmiş İl Başkanları toplantısında konuşma yapan Erdoğan, son birkaç gündür sosyal medyanın gündemi haline gelen Berat Esra Albayrak çifti üzerinden sert açıklamalar yaptı. Sosyal medyada yapılan yorumlara çok sert tepki gösteren Erdoğan, vatandaşların sosyal medya terörü konusunda daha fazla beklemeyeceklerini açıkladı. Erdoğan, hukuki düzenleme üzerinde çalıştıklarını sözlerine ekledi.

"Adli ve mali yaptırımları devreye sokacağız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yasama yılı bitmeden önce bu meselenin halledilmesini ümit ettiğini söyleyerek yapılacak çalışmalarla ilgili de bazı açıklamalarda bulundu. Sosyal medya platformlarının ülkemizde hukuki ve mali muhataplarının olması gerektiğini ifade ederek bu konuda ellerinden gelen şeyleri yapmaya hazır olduklarını vurgulayan Erdoğan, kendi ailesine yapılan yorumların diğer vatandaşlara da yapılabileceğini belirterek bu konuda herkesi korumak zorunda olduklarını sözlerine ekledi.

Erdoğan, sosyal medya platformları ile ilgili nasıl hareket edeceklerini tam olarak açıklamadı. Ancak erişim engeli, adli ve mali yaptırımlara değinen Erdoğan, sosyal medya platformlarına gelebilecek kontrol mekanizmalarının neler olabileceğini ipuçlarını verdi. Sosyal medyanın fazla kontrolsüz bir yer olduğunu söyleyen Erdoğan, insanlara yapılan çirkin saldırıların da bundan kaynaklandığını ifade etti.

"İşlenen suçun hesabını soracağız."

Cumhurbaşkanı, sosyal medya ile ilgili yaptığı açıklamalarda kızı ve damadı ile ilgili yapılan çirkin yorumlara karşı yargı ve emniyetin harekete geçtiğini söyledi. Bir kişinin yüzüne karşı ifa edilen her suçun, sosyal medyada da suç olduğunun bilinmesi gerektiğini ifade eden Erdoğan, yapılanların hesabını soracaklarını vurguladı. Erdoğan, "Biz ahlakı yüce, medeniyet değerleri yüce bir devletin torunlarıyız. Bu millete layık olmayan bu gelişmeleri yaşamak, görmek istemiyoruz." dedi.

Erdoğan'ın bu açıklamalarının sosyal medyaya kontrol yetkisi getiren bir çalışmanın yürütüldüğünü ortaya koyduğu aşikar. Açıklamalar, her ne kadar yaptırımlar yönünde olsa da bir ya da birden çok sosyal medya mecrasının Türkiye'de yasaklanma durumu da olabilir. Zaten Erdoğan da açıklamaları sırasında bu konuya vurgu yaparak "Biz bunları parlamentomuza getirip, bu tür sosyal medya mecralarının kaldırılmasını istiyoruz." diyor.