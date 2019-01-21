Sosyal medya mecraları arasında başı çekenlerden birisi de Instagram. Instagram’da başarılı olmanın yolu, doğru adımları atmaktan geçiyor.

Instagram’da başarılı olmak isteyen kişilerin dikkat etmesi gereken pek çok nokta var. İster kişisel olarak bir influencer ya da fenomen olmayı amaçlayın ister şirketinize ait bir Instagram hesabını yönetin, 2019 yılında dikkat etmeniz gereken pek çok şey var. Uygulamaya yeni özellikler eklendikçe uygulamada popüler hale gelmenin yolları da değişiyor.

2019 yılında Instagram’da öne çıkmak için büyük özen gösterilmesi gereken 8 ana nokta var.

1- Arttırılmış Gerçeklik Hikaye Filtreleri

Instagram’ın geçtiğimiz yılın sonlarında üzerinde çalışmaya başladığı yeni ve heyecan verici bir fikir var. Bu fikir arttırılmış gerçeklik ile filtreler oluşturma esasına dayanıyor. Bir firma ya da kişi, artık üçüncü parti olarak kendi Instagram filtresini oluşturabiliyor. Bu filtreleri yaptıktan sonra tek yapmanız gereken, kullanıcılarınızın hikayelerinde kullanmasını sağlamak. Sonrasında marka bilinirliğiniz gittikçe artacak.

2- Instagram Büyüme Araçlarını Kullanmak

Instagram’da takipçi sayısını arttırmadan bir yerlere gelinemediği açık. Yine de sağdan soldan toplama, etkileşimi olmayan ya da genelde sahte hesaplardan oluşan bir takipçi yığını kimsenin işine yaramıyor. Bunun için de gerçek kullanıcıların sizi fark etmesini sağlayabilecek, SocialSteeze gibi gerçek ve sizin alanınızla ilgili takipçiler edinmenizi sağlayabilecek büyüme araçları kullanmanız faydalı olacaktır.

3- Influencer Gerçekliği

Influencer olan insanlar ile iş yaparken önemli olan konulardan birisi de etkinin gerçek bir karşılığı olup olmadığı. Bu nedenle de birlikte iş yapmadan önce bu kişileri dikkatli şekilde araştırmak gerekiyor. Gönderileri yeterince etkileşim alıyor mu? Takipçileri gerçekten de bu kişilerin ne söylediğini dinliyor mu? Geçmişte hangi markalarla, ne tür kampanyalar yapmışlar? Gerçekten kendilerine has işler mi yapıyorlar? Bu açıdan kontroller gerçekleştirmenizi sağlayan sosyal medya araçları var.

4- Doğrudan Instagram’dan Satış

Eskiden Instagram’da bir ürünün tanıtımını yapıp, linkler yardımıyla insanları satın almaya yönlendirmek gerekiyordu. Artık Instagram’ın Shopping özelliği ile bir firma ya da kişi doğrudan takipçilerine satış yapabiliyor.

2019 yılında özellikle genç nüfus, gerçekten kullandığı uygulamalar olan Facebook Messenger, Instagram, Snapchat ve diğer sosyal medya kanallarından alışveriş yapmayı seviyor.

5- Instagram Hikaye Reklamları

Instagram hikayelerinin ne kadar popüler olduğunu bilmeyen kalmadı. Instagram’ın kendi araştırmalarına göre her gün 400 milyon kullanıcı hikaye izliyor ve en çok izlenen hikayelerin üçte biri firmalara ait. Ayrıca, her 5 hikayeden 1’i en azından bir doğrudan mesaj alıyor. Bu özelliği reklam için kullanmaya başlamak isteyenlerin Facebook Ads Manager ile reklam oluşturması gerekiyor.

Gap bu şekilde hazırladığı bir kampanyada, bir önceki kampanyasına kıyasla %73 daha fazla tıklanma sayısına ulaştı.

6- Hikaye Öne Çıkanları

Instagram hikayeleri kendi başlarına gayet muhteşem şeyler olsalar da ömürleri oldukça kısa, 24 saatten sonra kayboluyorlar. Bu noktada devreye öne çıkanlar özelliği giriyor.

Öne çıkanlara eklenen hikayeler, siz istediğiniz sürece profilinizden kaybolmuyor. Profilinize giren herkes, üst tarafta bu öne çıkan hikayeleriniz görebiliyor ve onları istedikleri zaman tekrar görebiliyor.

Bu özelliği kullanmanın birden fazla yolu var. Örneğin bir firma bu özelliği markasının reklamını yapmak için kullanırken bir başkası belli bir etkinliğin ya da ürünün reklamı için kullanabilir. Buraya en çok ilgi çeken, en başarılı etkileşime sahip hikayeleri koymak gerekiyor.

7- Sinegraflar

Sosyal medyada birbirine benzeyen milyonlarca, belki milyarlarca fotoğraf ve görsel yer alıyor. Bu noktada öne çıkan şey, yaratıcı ve orjinal içerikler. Sosyal medyada rekabet, geleneksel medyada rekabetten çok daha karışıktır. Fark edilmek için sadece rakiplerinizle değil, takipçinizin annesiyle, kankasıyla, yüzüne bakmayan hoşlandığı çocukla, sizinki ile alaksız bir sektörde çalışan başka firmalarla ve araya giren reklamlarla mücadele etmeniz de gerekir.

Sinegraf, tek bir objenin hareket ettiği, geri kalan bütün resmin ise sabit kaldığı görsellere verilen isimdir. Bu görsellerin doğru kullanımı ise oldukça faydalı olabiliyor. Bu tarz görseller oldukça fazla etkileşime sahip ve dikkat çekiyorlar.

8- IGTV ve Dikey Videolar

Instagram hikayeleri için çekilen videolar 1 dakikayı geçemiyor. Instagram’ın bağımsız bir uygulama olarak çıkardığı Instagram TV ise süresi bir saati bulabilen videolar çekebilme şansı veriyor. IGTV videoları aynı anda Instagram’da da yer alıyor.

Burada, telefonun yatay değil dikey olarak kullanıldığı videolar öne çıkıyor. Bu videolarda markanın kendisini, bir ürününü, bir kampanyasını tanıtmak mümkün.

Gelecek yılın Instagram kullanıcıları için oldukça heyecan verici olacağına şüphe yok.