Koronavirüs vakalarının sayısı dünya genelinde artmaya devam ederken komşu ülke Bulgaristan, Türkiye'yi kırmızı listeye aldığını açıkladı. Toplamda 10 ülke kırmızı listeye eklenirken, bu listedeki ülkelerin vatandaşları, istisnalar haricinde Bulgaristan'a giremeyecek.

Koronavirüs, Omicron varyantıyla tüm dünyada vaka sayılarında yeni rekorlar kırılmasına neden oluyor. Vaka sayıları ve hastaneye yatış sayıları artmaya devam ederken, ülkeler de salgının başında gördüğümüz bazı tedbirleri yeniden getirmeye başladılar. Son olarak komşu ülke Bulgaristan, aralarında Türkiye’nin de olduğu bazı ülkeleri kırmızı listeye dahil etti.

Bulgaristan Sağlık Bakanlığı’nın internet sayfasında yayımlanan düzenlemede Türkiye, Kuzey Makedonya, Sırbistan, Macaristan, Lüksemburg, İsrail, Kuveyt, Katar ve Lübnan’ın kırmızı listeye alındığı açıklandı. Kırmızı listeye eklenen ülkelere uygulanacak tedbirler, 19 Ocak’tan itibaren geçerli olacak.

Türkiye'den Bulgaristan’a giriş yapılamayacak:

Bulgaristan Sağlık Bakanlığı tarafından alınan yeni kararla birlikte aralarında Türkiye’nin de olduğu bu ülkelerden gelenler (transit geçişler hariç) Bulgaristan’a giriş yapamayacaklar. Bulgaristan vatandaşları, oturma izni olanlar, AB ülkelerinden gelen AB vatandaşları, tıbbi görevliler, insani işlerde görevli kişiler, resmi heyet üyeleri, mevsim işçileri, Bakanlık tarafından özel izin verilen kişiler ve öğrencilereyse bu konuda istisna yapılacak.

Bulgaristan vatandaşları ve ülkede oturum izniyle bulunanlar, kırmızı listedeki ülkelerden dönüşlerinde karantinaya tabi olmamaları için geçerli aşı sertifikasını ve seyahatten en geç 72 saat önce yapılmış negatif PCR testi ibraz etmek zorunda olacak. Kırmızı listedeki ülkelerden gelen 12-18 yaş grubundaki çocuklar, ülkeye negatif PCR testi ile giriş yapabilecek. Testi olmayanlaraysa 10 günlük karantina uygulanacak. 12 yaşından küçük çocuklara kural uygulanmayacak.