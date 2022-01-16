Sağlık Bakanlığı’nın güncellenen COVID-19 önlemlerine göre toplu alanlar ve toplu ulaşımda PCR testi tarama zorunluluğu kaldırılmıştı. Bugün ise PCR taramalarının yalnızca bazı durumlarda kaldırıldığına dair yeni bir bildiri yayınlandı.

Sağlık Bakanlığı tarafından güncellenen COVID-19 karantina ve izolasyon rehberi ve temaslı kişiler için yeni karantina kararlarını duyurmuştuk. Sağlık Bakanlığı’ndan dün yayınlanan bildiriye göre COVID-19 aşısı olmayan ve 180 gün içinde COVID-19 atlatmayan bireyler için PCR testi zorunluluğu kaldırılmıştı.

Bugün duyurulan son dakika gelişmesine göre aşısız ya da aşı sürecini tamamlamayan ve 6 ay içerisinde COVID-19 geçirmemiş kişilerin şehirler arası seyahat edebilmeleri için PCR testi istenmeye devam edecek.

PCR testi hangi durumlarda zorunlu olacak?

Dün yayınlanan yeni COVID-19 karantina ve izolasyon rehberi ve temaslı kişiler için yeni karantina kararlarına göre PCR testi tarama uygulamalarının kaldırıldığı alanların listesini yayınlamıştık. Dün verilen bilgilere göre PCR testi taramalarının tamamen kaldırılacağı belirtilmişti. Ancak Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü, yanlış anlaşılmaları gidermek için listeyi yeniden düzenledi.

İçişleri Bakanlığı tarafından tüm il valiliklere gönderilen yeni genelgeye göre aşı sürecini tamamlamamış ya da yakın bir zamanda COVID-19 hastalığı geçirmemiş konser, sinema, tiyatro gibi etkinliklere katılacak kişiler, Milli Eğitim Bakanlığı okullarında görevli tüm personeller ve tüm kamu ve özel kurumlarda çalışanlara PCR testi taraması zorunluluğu kaldırılacak. Aşısız veya aşı sürecini tamamlamamış, son 180 gün içinde koronavirüs geçirmemiş vatandaşların, belirli alanlara girişlerinden ya da toplu ulaşım araçlarıyla seyahatlerinden en fazla 48 saat önce negatif sonuçlanmış PCR testini almış olmaları gerekecek.

Yeni genelgeye göre huzurevi, bakım evi, sevgi evleri çalışanları, cezaevlerindeki tutuklu ve hükümlülüler ya da çalışanlar ve uçak, otobüs, tren veya diğer toplu ulaşım araçlarıyla seyahat edecek kişiler için PCR testi taramalarına devam edilecek.