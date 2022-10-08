Burger King'in İnsanlara 'Aptal' Muamelesi Yaptığı Reklamlar

Fast food zinciri Burger King, son yıllarda benimsediği alaycı reklam kampanyalarına bir yenisini daha ekledi. Kampanyanın ana mesajı ise “Akıllı İnsanlar” idi.

Son yıllarda, özellikle de sosyal medyanın da etkisiyle markaların reklam stratejilerinde değişiklikler göze çarpıyor. Bu stratejilerden biri de “alaycı” reklamlar. Bu tür kampanyalarda firmalar kendilerine bir hedef seçer ve o hedefi tiye alırlar.

Bu reklam kampanyalarından biri de Burger King’in Birleşik Krallık’taki kampanyası oldu. Bu defa hedefte yer alan kitle ise firmanın mobil uygulamasını kullanmayanlar oldu. Hamburger zinciri, uygulamasını kullananların daha zeki olduğunu ilginç ve İngiliz mizahının etkisini hissettirdiği cümlelerle ifade etti.

Uçak inince alkışlayanlar, sahte gözlük takanlar…

Burger King, astığı reklam afişlerinde uygulamasını kullanmayanları bazı açılardan eleştirilen insanlara benzetti. Örneğin bir otobüs durağında yer alan panoda yer alan afişte, “Akıllı insanlarda uygulamamız var. Diğer insanlar hala bu reklamı okuyor ve otobüsü kaçırdılar, bu yüzden de eve yemek saatinde varamyacaklar” yazıyor. Bununla da kalmayan fast food devi, diğer afişlerinde de “Akıllı insanlarda uygulamamız var. Diğer insanlar uçak indiğinde alkışlıyor.” ya da “Akıllı insanlarda uygulamamız var. Diğer insanlar sahte gözlük takıyor.” gibi ifadeler kullandı.

Aslında bu tür reklam kampanyaları genelde müşterilerin alınmayacağı, eğleneceği şekilde planlanıyor olsa da, Burger King’in reklamlarının uygulamasını kullanmayan kişileri aptal olmakla itham ettiği yönünde eleştiriler var. Öte yandan aslında oldukça eski olan bu reklam mantığı, firma tarafından müşterilerinin “Ben salak mıyım? Ben de indiririm, ne var yani?” diyerek harekete geçmesi için de tasarlanmış olabilir. Zira bu tür alaycı reklamların müşterilerin gözünde markayı daha çekici kılabildiğini kanıtlayan pek çok araştırma da bulunuyor.