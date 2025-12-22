BYD, 15 milyon elektrikli araç teslimatına ulaştı (Tesla kaç adet sattı?)

Çinli BYD, 15 milyon yeni enerji aracı üretim/satışına ulaştı. Tesla ve rakipleriyle fark açılırken, Çin’in küresel EV gücü bir kez daha ortaya çıktı.

BYD, toplamda 15 milyon yeni enerji aracı üretim ve satışını geride bırakarak otomotiv tarihinde önemli bir kilometre taşına ulaştı. Bu rakam, tamamen elektrikli ve plug-in hibrit modelleri kapsıyor ve şirketin ne kadar kısa sürede ne kadar büyük ölçeğe ulaştığını gösteriyor.

Dikkat çeken nokta, BYD’nin bu eşiğe Tesla ve birçok Batılı rakibinden daha hızlı ulaşmış olması. Şirket, 2022’de içten yanmalı motorlu araçları bırakıp tamamen elektrikli ve hibrit modellere yönelerek riskli ama kararlı bir strateji izlemişti.

Bu başarının artı tarafı, BYD’nin ölçek ekonomisi sayesinde fiyatları daha erişilebilir seviyelerde tutabilmesi. Öte yandan hızlı büyüme, küresel pazarlarda regülasyonlar, ticaret kısıtlamaları ve marka algısı gibi riskleri de beraberinde getiriyor.

Tesla, kuruluşundan bugüne kadar küresel çapta yaklaşık 8 milyon adet tam elektrikli araç teslim etti. Şirket yalnızca %100 elektrikli modellere odaklandığı için bu rakam, doğrudan “saf EV” satışını temsil ediyor ve sektörde önemli bir ölçek anlamına geliyor.