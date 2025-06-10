2026 model Volkswagen T-Roc, bir kez daha casus kameralara yakalandı. Paylaşılan görüntüler, sevilen crossover'daki değişiklikleri gözler önüne serdi. Peki yeni nesil T-Roc, ne zaman tanıtılacak?

Alman otomobil devi Volkswagen, çok uzun zamandır yeni nesil T-Roc için çalışmalarını sürdürüyor. Daha önce ortaya çıkan bilgiler, Türkiye'de de çok sevilen crossover'ın nihayet yepyeni bir silüete sahip olmaya başlayacağını gözler önüne sermişti. Alp Dağları bölgesinde test edilirken bir kez daha casus kameralara yakalanan 2026 model Volkswagen T-Roc, pek çok tüketiciyi memnun etmeyi başaracak gibi görünüyor.

Ağustos ayı içerisinde duyurulması beklenen, eylül ayında gerçekleştirilecek IAA Mobility 2025 etkinliklerinde de tüm detayları açıklanacak 2026 Volkswagen T-Roc, yan kısımlardan mevcut modele benzerlik gösterecek. Ancak ön ve arka kısımlara baktığımız zaman bu durum değişecek. Yenilenmiş far ile arka aydınlatmalar, büyük olasılıkla markanın yeni nesil tasarım dilini yansıtacak.

İşte 2026 Volkswagen T-Roc'un casus kameralara yakalanan yeni görüntüsü

Otomobilin ön kısmına uygulanan makyaj detayları gizliyor olsa da burada aydınlatmalı bir Volkswagen logosu olacağı düşünülüyor. Arka kısımda ise yeni bir aydınlatma barı ile karşılaşacağız. Ve tahmin edebileceğiniz üzere yeni nesil T-Roc, kabin kısmında da önemli iyileştirmeler alacak. Temel versiyonda 10.4 inç, R-Line gibi üst donanım paketlerinde ise 12.9 inç boyutlu yeni bilgi-eğlence ekranlarını göreceğiz.

Yeni nesil Volkswagen T-Roc, mevcut motor seçeneklerini korumaya devam edecek. Ayrıca yeni bir motor seçeneği daha sunulacak. Bu motor seçeneği, mevcut eTSI hafif hibritleri ile fişli eHybrid motorun arasına yerleşen eHybrid seçeneği olacak. 204 beygir gücü üreten bu motorun 350 Nm ya da 400 Nm tork değerine sahip olacağı konuşuluyor.

Yeni nesil Volkswagen T-Roc ile ile ilgili aktarabileceklerimiz şimdilik bu kadar. Konuyla ilgili yeni bir gelişme yaşanması hâlinde sizleri yeniden bilgilendireceğiz.