Call of Duty: Black Ops 7 kısa süreliğine ücretsiz oldu

Call of Duty: Black Ops 7 için ücretsiz deneme başladı. Multiplayer ve Zombies modları sınırlı süreyle herkese açıldı.

Beyazıt Kartal Beyazıt Kartal / Product Content Manager

Activision, Call of Duty: Black Ops 7 için sınırlı süreli bir ücretsiz deneme etkinliği başlattı. Bu süre boyunca oyuncular, oyunu satın almadan Multiplayer ve Zombies modlarını deneyimleyebiliyor. Amaç, yeni sezon içeriklerini daha geniş bir kitleye tanıtmak.

Ücretsiz deneme kapsamında klasik ve yenilenmiş haritalar, hızlı tempolu çok oyunculu maçlar ve co-op odaklı Zombies deneyimi erişime açık. Oyuncular seviye atlayabiliyor ve oynanışın genel yapısını net şekilde test edebiliyor.

Bu etkinlik özellikle Black Ops 7’yi almayı düşünenler için önemli bir fırsat. Serinin temposunu, silah dengesini ve mod çeşitliliğini bizzat deneme imkânı sunan bu adım, satın alma kararını vermeden önce oyunu “yerinde görme” şansı sağlıyor.

Call Of Duty ücretsiz oyun

